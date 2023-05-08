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天才少女11歲讀碩士！「智商162」超越愛因斯坦　夢想殖民火星

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 阿達拉希望有朝一日能成為NASA太空人，身上經常出現印有NASA標誌的配件。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥11歲天才少女阿達拉（Adhara psamurez Sánchez）從小在低收入社區長大，因患有自閉症經常被同學欺負，卻意外發現她的IQ比物理學家愛因斯坦還高，才5歲就念完小學，一年後完成國中和高中學業，如今正攻讀數學碩士，夢想成為太空人。

根據《每日郵報》，阿達拉來自墨西哥城，3歲診斷出發展障礙，老師和同學的霸凌與嘲笑迫使她換了3間學校，開始自我排斥。母親納耶利（Nayeli Sánchez）提到，阿達拉覺得自己很奇怪，感到很沮喪，什麼都不想做。

後來納耶利注意到，阿達拉不僅自己學會代數，還會背元素週期表，但她當時不以為意，以為女兒只是太無聊，直到她讓女兒接受心理治療，才被建議將她送往專收天才兒童的特殊學校CEDAT。

阿達拉在CEDAT接受IQ測試，發現她的智商竟高達162，超越愛因斯坦和史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）。她年僅5歲就念完小學，一年後完成國中和高中學業，如今已取得系統工程學士學位，正在攻讀墨西哥科技大學數學碩士。

阿達拉的夢想是成為美國太空總署（NASA）太空人，希望有一天能夠登上火星，「我想上太空，殖民火星！」目前也正與墨西哥航天局（AEM）合作，幫助當局向更多年輕女性推廣太空探索和數學。

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