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民生社區里長廣播「地瓜有毒」！店員爆哭上門求助：要給老鼠吃的

▲▼地瓜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民生社區一間蔬果攤商誤賣有毒地瓜給民眾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市松山區20日傳出了有毒地瓜誤銷的事件，當地一間蔬果攤商因為作業疏失，誤將含有老鼠藥「紅藥水」的地瓜與正常的地瓜混在一起，接著又被顧客買走。店員發現以後，哭著跑去向新東里里長華國雄求救，所幸經過廣播、報警處理後，這批地瓜並沒有被誤食，詳細案情仍待進一步釐清。

有許多民眾在臉書社團「民生社區大小事」分享消息，里長稍早透過廣播報告，有民眾中午到新東街某蔬果攤商購買地瓜，希望能趕快把這批地瓜交到警察局，因為這些地瓜「是要給老鼠吃的」，裡面摻有老鼠藥「紅藥水」，希望大家可以通知鄰里，避免發生意外。

對此，新東里里長華國雄告訴《東森新媒體ETtoday》的記者，之所以會發生這起事件，是因為賣地瓜的店員突然哭著跑來求救，查看中午的監視器以後，才發現賣給人的地瓜，與摻有老鼠藥、準備拿來毒殺老鼠的地瓜混在一起。

▼蔬果攤商的有毒地瓜不小心賣出。（圖／翻攝臉書／民生社區大小事）

▲▼蔬果攤商的有毒地瓜不小心賣出。（圖／翻攝臉書／民生社區大小事）

華國雄得知消息，立即展開調查，先是不斷詢問鄉親，是否認識購買的民眾，接著又透過廣播的方式找人，還到警局報案，希望能在第一時間好好處理，避免民眾誤食。

所幸經過一段時間找尋，華國雄成功找到了人，而購買混雜毒地瓜的民眾，當時已經將地瓜丟下電鍋，煮了一半準備跟家人一起享用，還好已追了回來。

之所以會發生這起事件，華國雄提到，疑似是因為工人亂丟，這批摻有老鼠藥、用來毒殺老鼠的地瓜外觀較為髒亂，價格也因此比較低廉，因此有民眾買走。

華國雄也解釋，這種「紅藥水」藥性相當強，如果人誤食的話很有可能會因此死亡，希望大家能多加留意。華國雄提到，如果對地瓜有疑慮，可以拿回攤商，或是拿到派出所退掉，協助進一步釐清案件。

 

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