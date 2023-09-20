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飛彈巡防艦變愛之船！女士官淪輔導長小三　反控正宮洩密被打臉

▲▼派里級,成功級,PFG-1112,銘傳艦,中華民國海軍。（圖／記者季相儒攝）

▲銘傳艦前海軍已婚中校軍官與女士官偷情自拍性愛光碟，小三反告正宮洩密。（示意圖／銘傳艦資料照）

記者黃哲民／台北報導

海軍前中校喻希豪2020年任職銘傳艦輔導長期間，涉瞞著妻子與同艦蕭姓女士官多次偷情，喻妻心軟不告丈夫，僅告蕭女求償精神慰撫200萬元，蕭女被判應賠50萬元，反告正宮向法院提供不倫戀的性愛光碟，涉犯妨害秘密罪嫌，檢方起訴正宮，台北地院審結，認定正宮是依求償案法官諭知而提供證物、並非「無故」，據此判正宮無罪，可上訴。

銘傳艦是美國軍售台灣的派里級飛彈巡防艦，負擔反潛作戰與艦隊區域防空任務，駐地在高雄左營。本案源於喻希豪2021年9月被媒體踢爆，2020年任職銘傳艦輔導長、主管艦上官兵心理輔導與凝聚精神戰力等任務期間，和同艦蕭姓女下士互動曖昧，多次被同袍撞見2人上岸攜手同遊商圈、風景區，毫不避諱。

爆料指出，蕭女仗著自己跟喻男的關係打混摸魚、態度囂張，其他士官兵同袍不爽經常要替擔任魚雷下士的蕭女收爛攤，向海軍司令部投訴，喻男和蕭女事發後都被記過汰除。

喻妻在軍方處分前找蕭女理論遭反嗆，怒告喻男跟蕭女求償共200萬元，並提出從家裡電腦找到的偷情證據，包括喻男和蕭女裸身相擁、親吻，互稱「愛你」、「攜手一生」等甜言蜜語，甚至小孩住院，喻男仍跟蕭女出遊。喻妻後來心軟對喻男撤告，但不肯輕饒蕭女。

蕭女在求償案坦承2020年10月「一時失察」和喻男相戀上床，2021年4月分手不再跟喻男往來，她被汰除失業、身無一技之長，付不起高額賠償。求償案一審判蕭女須賠正宮50萬元，上訴二審後，雙方2022年3月以60萬元成立調解結案。

▲難過,傷心,家暴,霸凌,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲軍官妻被小三士官介入家庭，依法提告舉證還被小三指控洩密。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不過事件沒落幕，蕭女提起本案反擊，指控正宮「無故」向求償案法官提供她和喻男不倫戀自拍的性愛光碟。因喻男沒提告追究，檢方將喻妻用喻男帳號密碼登入雲端硬碟下載影片等資料的舉動不起訴，但認定喻妻向法院呈報性愛光碟洩漏蕭女的秘密，據此起訴。

喻妻不認罪，堅稱沒把性愛光碟呈報求償案法官，而是連同民事陳報狀繕本檢送蕭女當時委任的訴訟代理人，求償案開庭勘驗光碟時，她不在場，何況她不是「無故」提供證物，應判無罪。

本案法官查明，喻妻透過律師向求償案法官表達因涉及蕭女的個人隱私，所以沒隨書狀檢附喻男和蕭女的性愛光碟，若蕭女需要，願燒錄成光碟提供，而求償案法官後來當庭勘驗的檔案，就是蕭女收到喻妻寄來的光碟所呈報，並無檢方起訴所稱的交付過程。

本案法官認為，喻妻是依求償案法官的諭知，開完庭3天內提供性愛光碟證物給蕭女，蕭女之後向法官確認收訖無誤，並聲請勘驗光碟內容，看完後也不再否認與喻男偷情，可見這片光碟的影片內容是關鍵證物，喻妻更非「無故」提供，不構成妨害秘密，判喻妻無罪，可上訴。喻男夫妻已離婚。

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