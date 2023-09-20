　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

▲▼民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲民進黨基隆市議員張秉鈞（中）與其父張錦煌（左）。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

民進黨基隆市議員張秉鈞及前任議員父親張錦煌，涉嫌夥同陳姓母親、人頭助理吳男等詐領助理補助費與春節慰問金，前後高達上千萬，基隆地檢署今（20）日偵查終結，將張秉鈞父子與共犯總共5人，依涉利用職務詐取財物、洗錢防制法、公務員登載不實、政治獻金法等罪起訴，並建請法院沒收詐得款項共計1075萬，以及政治獻金100萬。

基隆地檢署指出，今年5月間接獲情資後，旋即指派檢察官指揮基隆市調查站進行偵辦，6月20日持搜索票至現任議員張秉鈞服務處、議會辦公室及其與其父前任議員張錦煌、母親同住處所、人頭助理吳男住處等處所執行搜索。扣得相關提款卡、印章、帳本等證物，並在張秉鈞房間內扣得政治獻金100萬元。

經查，張秉鈞為基隆市議會第19屆及第20屆之現任議員，其父張錦煌係基隆市議會第16屆、第17屆及第18屆議員，張錦煌夥同陳姓妻子共謀，找來長年在地擺攤賣臭豆腐的攤商吳男、親人陳男，明知其均未實際從事議員助理工作，利用職務之便將吳、陳以人頭方式，向議會詐領公費助理費及春節慰問金，從2009年至2022年3月間，一共詐領了高達956萬5895元。

而張秉鈞2018年上任後，竟延續其父母做法，繼續利用這些人頭詐領助理費與春節慰問金，詐得119萬2089元，幾名共犯並提供名下金融帳戶存摺、印章及提款卡等供隱匿所得，檢方複訊完畢後，今年6月21日認定張秉鈞與其父母涉犯貪汙治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」，另3人有串證、滅證的可能，向法院聲請羈押禁見獲准，3人全遭羈押。

另外，檢方發現現任議員張秉鈞在今年3月24日登記民進黨基隆市第11屆立法委員初選，竟未向監察院申報政治獻金專戶，即於今年年3、4月間收受政治獻金100萬元，涉犯政治獻金法將張秉鈞一併提起公訴。

檢方今偵查終結，張秉鈞與父親張錦煌、陳姓母親涉犯貪汙治罪條例、洗錢防制法、公務員登載不實等罪遭到起訴；人頭助理吳男、陳男涉犯利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公務員登載不實等罪起訴。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐
39800今晚截止！GP125接單逼近6萬張　車行頭家都笑了
中秋連假雨多！　大量雲雨帶聚集
快訊／2男無呼吸心跳！　蜂螫4人傷勢嚴重
KID婚禮日期、地點曝光！　憲哥全說了
快訊／綠議員一家3口撈千萬！　收政治獻金100萬慘了
紅斑馬值勤去超商　遭公審狂電：滾回去！國道警說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

高中生零用錢「1天拿400元」　他嗆：貪婪胃口被養大！全場逆風噴

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

京阿尼縱火犯4年來「首次道歉」！　法庭上向罹難者丈夫致歉

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐　「非人造非拼裝」

「Nissan Ariya Nismo」紐柏林測試曝光！外型侵略最快2024登場

聯發科小金雞達發10月上市　董座：看好明年成長動能

婦沒催油門...車仍正常行駛？　騎士追上驚見「小孩在駕駛」

社會熱門新聞

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

砍傷觀音山7道友　嫌犯落網畫面曝光

工人掉千度電爐　剩碳化骨骸難驗DNA

即／新北女工人「4F直墜B2」！無呼吸心跳搶救中

百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

獨／「割痔瘡叫太太出錢」　理科先生怒告她！

快訊／國3凌晨「聯結車墜邊坡」　成立緊急應變小組

驚悚瞬間曝！三峽砂石車硬闖燈「吞沒」女外送員

更多熱門

相關新聞

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

新竹市長高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，而得標都更案的「高登國際」創辦人正是將豪宅「回建築」租給其男友李忠庭的林美滿。對此，時代力量立委邱顯智20日分析，高虹安與男友李忠庭，除違反公務人員廉政規範，用低於市價的方式承租昌益相關人的豪宅，只要市府有經手昌益任何案子，就是赤裸裸的利益衝突。

高虹安被爆護航都更案　綠黨團籲檢調偵查：太多啟人疑竇處

高虹安被爆護航都更案　綠黨團籲檢調偵查：太多啟人疑竇處

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

民眾黨決議暫停高虹安黨權　時力：看風向看一個多月？

民眾黨決議暫停高虹安黨權　時力：看風向看一個多月？

高虹安致歉「要求首長與李忠庭往來要報備」　他驚：搞錯方向了吧！

高虹安致歉「要求首長與李忠庭往來要報備」　他驚：搞錯方向了吧！

關鍵字：

人頭助理詐領助理費春節慰問金基隆市議員張秉鈞張錦煌

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面