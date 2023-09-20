基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

▲民進黨基隆市議員張秉鈞（中）與其父張錦煌（左）。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

民進黨基隆市議員張秉鈞及前任議員父親張錦煌，涉嫌夥同陳姓母親、人頭助理吳男等詐領助理補助費與春節慰問金，前後高達上千萬，基隆地檢署今（20）日偵查終結，將張秉鈞父子與共犯總共5人，依涉利用職務詐取財物、洗錢防制法、公務員登載不實、政治獻金法等罪起訴，並建請法院沒收詐得款項共計1075萬，以及政治獻金100萬。

基隆地檢署指出，今年5月間接獲情資後，旋即指派檢察官指揮基隆市調查站進行偵辦，6月20日持搜索票至現任議員張秉鈞服務處、議會辦公室及其與其父前任議員張錦煌、母親同住處所、人頭助理吳男住處等處所執行搜索。扣得相關提款卡、印章、帳本等證物，並在張秉鈞房間內扣得政治獻金100萬元。

經查，張秉鈞為基隆市議會第19屆及第20屆之現任議員，其父張錦煌係基隆市議會第16屆、第17屆及第18屆議員，張錦煌夥同陳姓妻子共謀，找來長年在地擺攤賣臭豆腐的攤商吳男、親人陳男，明知其均未實際從事議員助理工作，利用職務之便將吳、陳以人頭方式，向議會詐領公費助理費及春節慰問金，從2009年至2022年3月間，一共詐領了高達956萬5895元。

而張秉鈞2018年上任後，竟延續其父母做法，繼續利用這些人頭詐領助理費與春節慰問金，詐得119萬2089元，幾名共犯並提供名下金融帳戶存摺、印章及提款卡等供隱匿所得，檢方複訊完畢後，今年6月21日認定張秉鈞與其父母涉犯貪汙治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」，另3人有串證、滅證的可能，向法院聲請羈押禁見獲准，3人全遭羈押。

另外，檢方發現現任議員張秉鈞在今年3月24日登記民進黨基隆市第11屆立法委員初選，竟未向監察院申報政治獻金專戶，即於今年年3、4月間收受政治獻金100萬元，涉犯政治獻金法將張秉鈞一併提起公訴。

檢方今偵查終結，張秉鈞與父親張錦煌、陳姓母親涉犯貪汙治罪條例、洗錢防制法、公務員登載不實等罪遭到起訴；人頭助理吳男、陳男涉犯利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公務員登載不實等罪起訴。