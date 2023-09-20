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XBB疫苗9／26開打！不想打莫德納怎麼辦？疾管署曝Novavax最新進度

▲▼疾管署署長莊人祥說明莫德納XBB疫苗接種事宜。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署署長莊人祥說明莫德納XBB疫苗接種事宜。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署署長莊人祥今（20）日公布，莫德納XBB.1.5疫苗9月26日起分三階段開放接種；首周優先提供65歲以上民眾，以提升免疫保護力，降低重症及死亡風險；接下來10月2日再開放醫護人員接種，全民開打則暫訂10月9日。但如果民眾不想打mRNA疫苗怎麼辦？疾管署透露，Novavax的XBB疫苗已完成三期臨床試驗，預計10月送我FDA審查，希望盡量在今年底、明年初取得疫苗。

林口長庚醫院兒童感染科教授邱政洵指出，世界衛生組織（WHO）早於今年5月就針對COVID-19疫苗抗原組成提出聲明，建議使用單價XBB.1衍生譜系作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株的免疫保護力。

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邱政洵說，目前國內外疫情仍持續且以 XBB為主流病毒株，占比達9成9，而莫德納XBB.1.5疫苗經研究顯示，對於目前正流行的變異株，包括：XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2以及EG.5.1等皆具免疫保護力，足以因應今年冬季乃至明年春季的疫情。

▲▼莫德納XBB疫苗接種建議。（圖／疾管署提供）

▲莫德納XBB疫苗接種建議。（圖／疾管署提供）

因應病毒變異，疾病管制署規劃今年9月至明(2024)年9月滿6個月以上全民都接種莫德納XBB.1.5疫苗，並於下午宣布規劃接種對象實施期程：首周自9月26日優先開放65歲以上民眾接種；10月2日起再開放醫護人員接種；另暫定自10月9日起開放全民接種，將視上述接種情形調整。

以往接種新冠疫苗，除mRNA製程的莫德納疫苗外，還有次單位蛋白疫苗如Novavax可供選擇，但新一代XBB.1.5疫苗是否有mRNA以外的疫苗可打？疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，我國Novavax疫苗是透過Covax平台採購，目前國內尚有近40萬劑Novavax原始株疫苗庫存，仍會提供接種。

另一方面，Novavax的XBB變異株新劑型已經完成第三期試驗，預計10月在台送審，根據合約還有46萬劑疫苗待供貨，已經和對方談好以新疫苗為主，希望盡量今年底、明年初取得，屆時再供施打。

▲▼疾管署急性傳染病組組長楊靖慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署急性傳染病組組長楊靖慧。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，經考量變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，自提供莫德納XBB.1.5疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。

莊人祥補充，國內去年底提供次世代疫苗為雙價疫苗，包含原始株與變異株，研究顯示，接種雙價疫苗後，病毒入侵身體，會記憶原本的疫苗株或者感染病毒，讓多出來那一價效果沒那麼好，WHO才建議改為單價，對於新的變異株保護力比較好。邱政洵表示，符合主流病毒株的疫苗，接種一劑之後，3~6個月內體內的抗體效價足以預防感染、避免重症。

今年公費流感疫苗、長者公費肺炎鏈球菌疫苗也將在10月2日開打，楊靖慧表示，新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗可以同時接種，同時打兩種疫苗，可分別接種在左邊與右邊不同手臂；如果是打三種疫苗，在同一手臂接種兩種疫苗，間距要達2.5公分。

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