民進黨：昔日亞軍跌到全國倒數第四　侯友宜別把市民當白癡

▲民進黨發言人、新北市議員卓冠廷。（資料照／卓冠廷辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

《天下》昨（19日）公布2023年縣市首長施政滿意度調查，代表國民黨角逐總統大位的新北市長侯友宜被列入18到22名的「衝刺組」。民進黨發言人卓冠廷今（20日）表示，侯友宜從曾經的亞軍掉到全國倒數第四名，高達兩個指標墊底，難道不需要對市民道歉嗎？請侯友宜團隊別再把市民當白癡。

卓冠廷直呼不可思議說，天下雜誌的調查結果全部揭露後，新北市的表現是史無前例的爛，墊底情形比前市長朱立倫時期更嚴重，侯友宜不僅僅施政滿意度從曾經的亞軍掉到全國倒數第四名，連結合客觀數據評比的各面向指標，還有高達兩個指標墊底，縣市總競爭力也是全國墊底，等於民意支持度跟施政成效雙雙都慘跌谷底，「侯友宜難道不需對市民道歉嗎？」

卓冠廷進一步說明，就算只跟自己比，新北市的表現也是一落千丈，侯友宜市長上任前幾年施政滿意度一度來到全國第二，堂堂亞軍，居然在四年內跌到全國倒數第四。他表示，民進黨新北市議員已經提醒多次，侯友宜背棄新北市民、全球逃跑、一級主管還公然對議會撒謊的荒謬行徑，人民都看在眼裡。

卓冠廷也說，囂張跋扈後慘跌的殷鑑並不遠，上一個落跑的高雄市前市長韓國瑜，2019年施政滿意度調查拿到全國最後一名；再上一個落跑的朱立倫，就在2015年落跑參選的那一年，滿意度從中段班直接落到全國倒數第三。他呼籲，人民已經表達憤怒，請侯友宜團隊別再把市民當白癡。