快訊／郭台銘連署首日...台中站剛開就跳電　鐵粉「昏暗中支持」

記者許權毅／台中報導

無黨籍總統參選人郭台銘今日在全台各地展開連署行動，台中站選在南屯區，一早有約50名民眾前來支持，也有出現排隊人潮。不過，台中站剛開始不久，就發生跳電狀況，一度影響10分鐘，經廠商緊急維修，仍發現部分燈泡燒掉，不少民眾在稍微昏暗的環境中簽署連署書。此外，連署站選定的大樓名稱還叫「大有可為」，寓意頗深。

▲郭台銘連署今日開跑，台中站剛開始就發生跳電小插曲，現場後排電燈燒掉，緊急處理中。（圖／記者許權毅攝，下同）



有一名年輕女性跟親友來搶頭香，她表示填寫大約10分鐘左右，就住在南屯，一定要當台中第一份連署書，「相信舊路走不到對的地方，相信他會帶台灣人民走到新的不同的世界。」；另一名楊姓阿嬤抱怨，書寫的內容比較複雜，但是也不至於拖太久，要改來改去而已，今天9點就來了，認為郭台銘事業上做得很好，我都是選人不選黨。

郭台銘中區執行主任陳玄倫說，首日目標是3000份，總計台中站要衝到20萬份的連署書，台中其實不止南屯有開設，這兩天陸續會開設2、30個連署站，會在郭台銘官方臉書公布。此外，今日就有民眾從南區專程過來，相信週末人潮會更多。

至於稍早發生跳電小插曲，陳玄倫表示，跳電是突發狀況，但我們的團隊都可以處理這種緊急狀況，5分鐘內排除，目前經水電工確認，有一組燈泡燒掉，才會讓現場燈光比較昏暗一下子，已經處理中，讓民眾可以順利進行。