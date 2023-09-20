郭台銘找來賴佩霞最新民調剩6％　柯文哲、侯友宜差2個百分點

▲郭台銘、賴佩霞搭配參選2024正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

決定獨立參選2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘找來藝人賴佩霞搭檔，成功引起話題，但隨之而來的爭議不斷。根據《菱傳媒》最新民調顯示，郭台銘支持度連三個月下探只剩6.58%，至於民眾黨柯文哲與正出訪美國的國民黨侯友宜，分別以24.23%、22.25%排名第二、第三，兩人差距不到2個百分點。

賴佩霞成為郭台銘的副總統人選後，接連因辭演舞台劇、學歷、諮商心理師資格等事引發批評。根據《菱傳媒》委託皮爾森數據進行「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，郭台銘的支持度竟直直落，連三個月下探，只剩下6.58%，比他正式宣布參選前還低。

民進黨的賴清德則未受違建爭議影響，民調持續上揚，在四腳督選戰中，支持度42.52%較上個月增加1.96個百分點，而柯文哲則以24.23位居第二，侯友宜拿下22.25%成為第三名。

進一步交叉分析發現，柯文哲的支持者從年齡層來看，增加最多的是20歲到29歲年輕人，增加4.73個百分點，柯文哲似乎走出「厭女」失言風波影響，年輕柯粉有回流趨勢。

這項調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年9月12日至2023年9月16日，共計進行5天，當中有效樣本為10,846份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.94%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。