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陳吉仲最後一天任期　哽咽曝「常和總統吵架」：我離開了攻擊會變少

▲▼陳吉仲出席金農獎頒獎前聯訪 哽咽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農業部長陳吉仲出席農金獎頒獎前，哽咽談請辭心情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋風暴擴大，農業部長陳吉仲昨請辭獲准，今（20日）是任期最後一天，上午如期出席農金獎頒獎典禮，陳吉仲受訪數度哽咽，感謝蔡英文總統的信任，讓他可以做自己認為專業的事情。他也自爆「在很多次開會跟總統吵架」，但最後總統都尊重他的專業和堅持。他說，自己離開了，針對他個人的攻擊一定會大幅減少，農業部就能好好做事情。

陳吉仲昨確定請辭後，今首度面對媒體，頒獎典禮前接受媒體聯訪，回應請辭時機，他說自己是個很單純的人，出身農家，在大學教書，沒有任何派系和黨籍，每天有99％的時間都為農業部門工作，就是沒時間好好回應不實指控與抹黑，才會變成這樣。他還說，自己離開後，針對他個人的攻擊就會減少，農業部同仁就能好好做事情。

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陳吉仲提到總統蔡英文一路提拔，一度哽咽，他說，能得到蔡英文總統的信任，讓他可以毫無顧忌的做自己認為專業的事情、對農業部門有貢獻的事情，「在很多次開會跟總統吵架，但最後她都尊重我的專業和堅持，連這次的辭職也一樣」，尤其很多的農業政策裡面，都有討論的空間，沒有誰可以絕對的對或錯，但蔡總統都會尊重他。

▲▼陳吉仲出席金農獎頒獎 拭淚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲出席金農獎頒獎數度拭淚。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體追問這次請辭會不會覺得委屈？陳吉仲說，「從來不覺得有任何的委屈，這7年多來，針對我個人的似是而非或者抹黑造謠，都不會比我為台灣偉大的農漁民做事還重要，所以這7年來，我每天都充滿了鬥志，充滿了正面能量，不但不覺得委屈，可以和農業部同仁、農漁民共同和做出很多績效，我深感為傲。」

陳吉仲說，他的去留更不重要，重點是大家還是要去關心台灣農漁業部門的發展，不要颱風來價格高就要罵農業部。那個是因為產量減少，一、二月後農民復耕後就恢復正常，可是不要把這個拿來當議題炒作，就跟缺蛋一樣，話鋒一轉又說「追根究底我自己要負責，沒有把食農教育好好推廣到所有的消費者」。

談到未來規劃，陳吉仲指出，他來自中興大學，所以今天結束之後，明天就回到學校，學校是他本來就非常喜歡的工作的地方，因為做了很多的研究。他也笑說，「各位可能忘了我是學者了吧！」自己發表了很多氣候變遷的國際題材，指導老師還是跟美國前副總統高爾一起獲得諾貝爾和平獎。

陳吉仲還說，大家不會因為他的離開而孤單，他還會為這一塊土地努力，為所有的農漁民該站出來的時候，「我絕對會站出來，絕對會力挺所有農業部門，所有做正面的事情，所有農漁業部門之後，如果有遭受到任何不該遭受到專業以外的攻擊，我是教授了，我絕對會為各位來捍衛專業。」

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