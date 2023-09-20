夜市小吃「一堆100元起跳」！他罵自取滅亡　兩派吵翻：不如去吃到飽

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃士原攝）



記者朱祖儀／綜合報導

夜市是台灣特有文化，但原本的銅板小吃價格水漲船高，讓不少人直喊吃不消！一名網友表示，最近去逛寧夏夜市，覺得部分攤商的價格太誇張，隨便都100元起跳，「把消費者當白癡還是觀光客當肥羊盤子？」認為這價格不如吃餐廳，觀光夜市此舉根本是在自取滅亡。文章曝光後掀起兩派論戰。

原PO在Dcard發文表示，逛寧夏夜市時覺得部分攤商價格太誇張，很多都要80、100元起跳，「是把消費者當白癡還是觀光客當肥羊盤子？」看到這價格根本吃不下去，也擔心之後可能每樣都輕鬆破百，這樣不如吃餐廳就好，「去夜市熱又不舒服」。

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原PO也舉例，看到有小吃在短短1年時間，就從60元漲到80元，雖然價差只有20元，可是漲幅約30%，還是讓他覺得太誇張，「就問你薪資漲幅加其他東西漲幅有到30%嗎？我都覺得我快吃不起夜市，只能去餐廳吹吹冷氣了」，最後無奈感慨，觀光夜市這樣自取滅亡，沒落是必然的。

不少人看到後紛紛表示，「以前去夜市還能口袋塞一張五百爽吃，現在沒一兩張小朋友，都不好意思跟人說我是要去逛夜市」、「那邊地瓜球要80呵呵」、「盤子買單，他們就繼續」、「上次去了一次寧夏跟士林之後就完全不想再去了…士林一堆攤收掉，然後多了一大堆夾餅乾的，寧夏超熱然後東西全部貴得要死 ，我還是乖乖逛桃園的夜市就好了」、「國中之後很少去夜市，真的貴，我選擇當乞丐超人」、「現在去逛夜市口袋不夠深，真的吃不飽，還不如去吃吃到飽」。

但也有人認為，「講真的現在便當也漲20塊左右，所以夜市小吃漲20塊我覺得也是常態，再說還是有沒漲價的好吃小吃，端看個人選擇啦，喜歡的還是會吃」、「租金漲、原物料漲，價錢就跟著漲，想賺錢還得看天氣，你也去擺攤看看就知道錢難賺囉」、「現在什麼都漲，這價格還ok啊」、「夜市逛的是氣氛，對這種氣氛沒興趣的人，當然是餐廳的用餐環境比較高檔，而且夜市的小吃餐廳又不一定有」。

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