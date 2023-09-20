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利比亞災民示威「火燒市長宅邸」　居民2年前就警告大壩漏水

▲▼利比亞洪災，德納市（Derna）居民示威，縱火燒毀市長宅邸（圖／翻攝X）

▲德納市居民示威，甚至縱火燒毀市長宅邸（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

利比亞東北部2座水壩潰堤，在下游德納市（Derna）造成慘重破壞與傷亡。居民抨擊，政府未能提前警告或疏散，還有人宣稱2年前就發現漏水，通報後卻未獲處理。數百位災民18日發起示威，要求官員下台負責，市長蓋蒂（Abdulmenam Al-Ghaithi）宅邸也被包圍，並且縱火焚毀。

▲▼利比亞洪災，德納市（Derna）災民聚集在薩哈巴清真寺（Sahaba Mosque）示威。（圖／路透）

▲▼利比亞洪災，德納市（Derna）災民聚集在薩哈巴清真寺（Sahaba Mosque）示威。（圖／路透）

▲▼利比亞洪災，德納市（Derna）災民聚集在薩哈巴清真寺（Sahaba Mosque）示威。（圖／路透）

▲災民聚集在薩哈巴清真寺示威。（圖／路透）

18日，數百人聚集在薩哈巴清真寺（Sahaba Mosque）指控，官員早知道會有大量降雨，卻沒有充分警告，還下令民眾待在家裡、而非疏散，即使接獲通報，卻仍忽視大壩的脆弱狀況。48歲居民奧姆拉尼（Abdelqader al-Omrani）表示，早在2年前，他與其他住在大壩附近的人發現漏水後，就曾「警告市府並要求維修。」

19日，利比亞東部政府要求所有記者離開德納市，因為阻礙了搜救工作。聯合國人道事務協調廳（OCHA）證實，搜救小組與醫療團隊仍在行動，但另個小組卻未獲授權進入災區。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員巴迪（Emadeddin Badi）批評，此舉「不是為了健康或安全，而是為了這場示威而懲罰達納人。」

不過，也有人認為，示威背後確實可能存在組織性支持。國際危機組織（International Crisis Group）的加琪妮（Claudia Gazzini）說，「示威地點在薩哈巴清真寺，這裡通常會被當成救援區域的一部分而封鎖起來。所以，為什麼突然間所有民眾都被允許去那裡了？這讓我覺得，這不一定只是自發性的民怨爆發。」

▲▼利比亞洪災後東部港市德爾納（Derna）的情況。（圖／路透）

▲▼利比亞洪災，水壩潰堤導致下游德納市（Derna）傷亡慘重，國際搜救與人道主義援助。（圖／路透）

▲▼利比亞洪災，水壩潰堤導致下游德納市（Derna）傷亡慘重，國際搜救與人道主義援助。（圖／路透）

▲洪災過後，國際搜救團隊及國內志願者與物資進入災區。（圖／路透）

利比亞2011年推翻格達費（Moammar Gadhafi）鐵腕統治後，因為權力鬥爭而分裂至今。該國目前有2個政府，一個獲聯合國承認、位於首都的黎波里（Tripoli），另一個位於該國東部、為軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）把持，這次洪災發生地點也屬於東部政府勢力範圍。

世界天氣成因（World Weather Attribution）科學家指出，利比亞衝突加上水壩維修不良，把極端天氣變成一場人道主義災難。但他們也坦言，由於人類活動造成的全球暖化，導致利比亞東部降雨量增加多達50%。

此前，官方估計罹難數恐達2萬人，但聯合國下修為3958人，同時仍有逾萬人下落不明，隨著搜索工作持續，恐怕難以估計確切傷亡。目前災區網路及電話通訊依然中斷、交通受阻，除了大規模國際援助外，直到最近還在交戰的利比亞其他地區也派出志願者及大量物資。但人道主義者警告，一場公衛危機正在醞釀中，災民也表示需要更多援助。

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