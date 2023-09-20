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iOS 17系統大升級！8大新功能曝光　3機型無法使用

iPhone 15。（圖／報系資料照）

▲iPhone 15。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

在iPhone 15系列手機發布後，蘋果官方也在19日凌晨1點左右，發出了iOS 17的正式版本。該版本系統歷經了3個多月的測試，具備有待機模式Standby等嶄新的功能，但由於系統要求使用A12以上晶片，因此iPhone X、iPhone 8與iPhone 8 Plus是無緣使用iOS 17的。

1.待機模式Standby

這次最吸引人的新功能，莫過於就是當使用者更新到iOS 17後，在手機充電狀態下，只需要將手機橫過來擺放，就會自動啟動待機模式Standby功能。在這個模式下，你的iPhone將會變成一台智慧型顯示器，直接在待機畫面下進行音樂曲目的選擇、播放，或是查看目前的新訊息、外送進度等等。

2.AirDrop和NameDrop

NameDrop是iOS 17的最新功能，當使用者的iPhone與其他使用者的iPhone或是Apple Watch靠近時，就可以透過NameDrop進行聯絡資訊的交換，用戶這邊也能選擇自己想要分享的內容。AirDrop也進行了一次升級，只要點選分享的內容，不用再像過去那樣點選想要分享的對象，直接靠近對方的手機就可以完成資料的傳送。

3.聯絡人海報Contact Posters

在iOS17中，用戶可以幫自己設置顯示的版面，甚至幫其制定漂亮的封面、文字，接下來將這些資訊存儲在聯絡人名片後，只要與對方交換過聯絡人名片，致電給對方時對方就能看到。除了iPhone本身的通話支援這項功能外，第三方通訊軟體的通話功能也能支援。

4.創建個性化貼圖

在iOS 16中有一個「刪除照片背景」的功能，透過這個功能，可以把照片中的主體輕易獨立出來。而在iOS 17中，這個功能更進一步，獨立出來的照片主體，可以直接變成貼圖，方便使用者在通訊軟體上使用。

5.開啟網址反追蹤功能

如今的網址又臭又長，原因是因為網址中通常含有大量的追蹤碼。而在iOS 17可以針對含有追蹤碼的網址進行修改，使用者可以正常點擊、瀏覽網頁功能，但因為系統直接刪除追蹤碼的關係，使用者不會因為瀏覽網頁的關係而洩漏了自己的資訊。

6.共享iCloud鑰匙圈密碼

iOS 17可以讓使用者與朋友、家人共享iCloud鑰匙圈密碼。透過這個功能，一些像是社群網站的帳號、帳單、串流平台的服務，都可以輕鬆存取。

7.記錄心情

iOS 17內建心情記錄功能，使用者可以透過這項功能記錄當下、整天的心情，並且選擇影響心情的因素，最終長久記錄下來，方便使用者了解自己的精神狀況。

8.共用AirTag

過往AirTag只能給單一使用者使用，但是在iOS 17中，可以將AirTag變成共用模式，只要事先設定好，AirTag將不會一直出現遺失提醒，反而是可以讓其他使用者一同存取這個AirTag。

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