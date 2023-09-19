巴西蛋流向3食品大廠！桃園衛生局出手「突襲式稽查」

▲近期的進口蛋爭議持續延燒，巴西蛋流向3間食品大廠。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

進口蛋爭議持續延燒，國內3間食品大廠勝大、義美及宇貹農產等公司，國民黨台北市議員柳采葳也為此質疑，不曉得農業部還想隱瞞什麼。對此，桃園市衛生局19日出動，突襲式稽查了勝大的加工廠，清查了進銷、現場的蛋品，後續將進一步調查流向。

柳采葳19日公布了進口雞蛋洗選、加工及代工業者的名單，上面分別列了台灣3間食品大廠，分別是宇貹農產產銷股份有限公司、義美以及勝大食品股份有限公司.。

不過，柳采葳也質疑，這份資料當中，只有列出了國別，並沒有明確記載，其中的巴西蛋到底使用了多少比例，「那這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90%還是99%」，是不是農業部在刻意隱瞞什麼事情。

▲農業部進口蛋流向函，並沒有標明各國的雞蛋比例。（圖／台北市議員柳采葳研究室提供）



此外，柳采葳還說，農業部給予的資料當中，也沒有其通其他縣市業者的資料，「難道其他縣市使用了問題蛋製成食品，不會賣到台北市嗎」，如果只有這些資料，又該如何追查問題蛋所製成的食品。

根據《聯合新聞網》報導，針對這起進口蛋爭議，桃園市衛生局19日發起突襲式稽查，前往勝大衛在龍潭的食品工廠檢查，清查了進銷蛋品、現場蛋品。衛生局指出，從目前資料來看，勝大過去曾進口蛋品，不過今年5月中以後，沒有再進口蛋品，至於洗蛋、液蛋及洗選蛋產品的通路，還會逐步釐清。