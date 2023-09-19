蛋黃酥需求爆發！台中星級飯店漲價照賣光　排隊名店日銷1萬顆

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

中秋節倒數！今年蛋黃酥需求爆量，不少星級飯店都提早完銷，包括星享道、長榮等，其中星享道單盒較去年漲價約200元，不到一個月就賣光。另外，台中名店不二糕餅延後到下午3點才開門，但近日都不到中午就出現長長排隊人龍，甚至有民眾一早6、7點就到場排隊，表示要買來自用及贈送親友，能買多少就多少。

▲中秋節逼近，蛋黃酥需求爆發，台中排隊名店日夜趕工製作蛋黃酥，單日約賣1萬顆。（圖／記者白珈陽攝）



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▲星享道蛋黃酥禮盒外型不同以往，今年開賣不到一個月就賣光1500盒。（圖／業者提供）



今年星享道推出酒店推出「跟著月亮。去旅行」中秋禮盒，以14吋馬卡龍色旅行箱為包裝，雖然整體價格比去年漲價約200元，但外型可愛，一推出就造成話題，不到一個月限量1500盒通通賣光。另外年年秒殺的長榮酒店蛋黃酥也同樣售罄。

▲距離中秋節還有兩周，但台中長榮冠軍蛋黃酥已經告罄。（圖／業者提供）



至於每年都出現宛如貪食蛇般排隊人潮的名店不二糕餅則因應中秋節調整營業時間，店家表示，9月28日前都是下午三點才開門營業，商品售完為止，粗估日銷約1萬顆蛋黃酥。但記者實際觀察，排隊人潮較往年減少，店家也透露，今年插旗台北，台北店近期也推出中秋活動，也分散購買人潮。

▲知名的不二糕餅今年插旗台北，紓解排隊人潮，但逼近中秋節，不到開門時間，門口就已聚集消費者。（圖／記者白珈陽攝）



店家透露，因應人潮，接近3點就會發放號碼牌，視每天客人有多少而決定號碼牌的發放數量，昨天約發放300張號碼牌，盡量讓每位前來購買的客人都能買得到蛋黃酥，但每人限量購買72顆。