中頭獎秒買房！　老翁1疏忽竟「一夜致負」揹債淪遊民

▲ 老翁一夜致富美夢破碎，還揹負債務。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一夜致富竟一夕變天。辛巴威一名71歲老翁收到中了100萬英鎊（約新台幣近4000萬元）樂透頭獎通知後，立刻貸款買新家，卻因為「1個疏忽」不僅無法入住新居，甚至因為負債、老家被沒收而無家可歸。

據《太陽報》報導，老翁阿瑪尼（Taurai Amani）的兒子透過簡訊得知他們在英國線上投注中了100萬英鎊大獎。阿瑪尼得知「喜訊」後感激神明回應他的祈禱，讓孩子和孫子脫離貧困生活，將過上百萬富翁生活。

或許是被喜悅沖昏了頭，阿瑪尼被要求「領獎前先付押金」1200英鎊（約新台幣6萬3396元）時，不只答應還四處借錢籌措押金，直到對方再要求800英鎊（約新台幣3萬1698元）才驚覺有異並報警。

儘管警方證實阿瑪尼遭詐騙，法院仍因阿瑪尼無法支付新房貸款，裁定沒收他抵押的老家並把阿瑪尼全家人驅逐。幸好，阿瑪尼的鄰居們不只沒落井下石，還一起主動籌錢，幫他償還利息債務3229英鎊（約新台幣12萬），讓阿瑪尼一家無比感激。

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