銅板價13元開吃！超商最新「史努比夾心蛋糕」　還有超Q造型巧克力　

▲7-11門市開賣最新「史努比2款零食」，9/27起還可搭配優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

史努比粉絲趕快看！就有超商開賣最新「史努比夾心蛋糕」，是超療癒的香草風味，最便宜單入只要13元開吃；同步還有獨家「史努比3D巧克力」，提供多款造型可選，像是史努比大頭、史努比躺在紅色小屋等，每款都超可愛，粉絲絕對不能錯過。

7-11門市開賣2款超Q史努比零食，首推「史努比香草風味夾心蛋糕」，迷你夾心蛋糕是香草風味，送進嘴裡充滿幸福感，且9/27起至10/31止還可享「第2件省100元」，以原價179元來算，搭配折扣後2包（共20入）是258元，等於單入蛋糕只要銅板價13元。

▲「史努比香草風味夾心蛋糕」小包裝方便隨時吃。



▲「史努比3D巧克力」有多款造型。



另一款是可愛到捨不得吃的「SNOOPY 3D手工巧克力」，7-11門市獨家販售，選用濃純巧克力製成多款史努比造型巧克力，9/27起至10/31止可享「2入8折、3件77折」，以原價單支59元來算，折扣後單支下殺約45元。

▲漢堡王每月限定華堡日來了。（圖／漢堡王提供）

漢堡王「9月華堡日」來了，即日起至9/20止，只要於官網下單指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定9/20當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量，提醒部分門市不參與此活動。