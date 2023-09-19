雲林衛生局稽查虎尾、西螺2倉儲　逾「560萬顆進口蛋」過期

▲19日雲林衛生局前往進口蛋冷鏈倉儲地點稽查，確認超過560萬顆來自巴西、土耳其的雞蛋已過期。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

農業部昨(18)日公布進口蛋冷鏈倉儲地點，其中雲林縣共有虎尾、西螺2處低溫倉儲，雲林縣府衛生局第一時間接獲消息後，隨即聯繫業者啟動庫存蛋品清查作業，讓消費者安心，經確認共有560萬多顆進口雞蛋皆已過期，現放在冷凍倉庫中保存。

衛生局指出，存放在雲林虎尾全日物流的進口蛋，產地來自巴西的雞蛋數量有6918箱、249萬480顆，都已過期，現存放在負18度的冷凍倉庫中，外箱全數封膜並標示「過期品禁出」紅單。另查有未過期澳洲蛋有1768箱、31萬8240顆，效期今年11月4日及5日，稽查人員現場拆封一箱檢視，外觀都沒有破損，每顆都有批號與外箱批號符合，也沒有發霉、腐敗現象，保存在冷藏溫度4至5度C。

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次查萬薘物流通運有限公司向縣內旭暘科技農業股份有限公司租用西螺倉儲存放蛋品，其中逾期殼蛋數量8646箱，共311萬2560顆(巴西2432箱，共87萬5520顆；土耳其6214箱，共223萬7040顆)；另查有未過期冷凍殺菌液蛋數量500箱(4包/1箱)，效期至2024年6月14日，製造商來自台中市大里區之金寶蛋品科技股份有限公司。

衛生局表示，上述為今天經查核該2處倉儲點之確切數量，責請業者針對逾有效日期之蛋品，不得製造、加工、調配、包裝、販賣，另也請業者確保蛋品不得流入市面。另外，未到期蛋品也請業者落實倉儲管理，如有販售、移動，應保存下游流向清單備查。