周玉蔻當庭道歉「不是故意」！張淑娟喊太廉價：應封麥退出媒體圈

記者劉昌松、黃彥傑、莊智勝／台北報導

資深媒體人周玉蔻2022年指稱前中國小姐張淑娟，是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「1999年晶華緋聞案」女主角，遭張淑娟正式提告。今(19日)雙方前往北院開庭，張淑娟在出庭後接受媒體聯訪，表示周玉蔻在庭上有向她道歉，並稱「不是故意的」；但張淑娟痛批，「這個道歉太過廉價！」

▲周玉蔻前往北院出庭，當庭向張淑娟道歉，稱「不是故意的」。（圖／記者黃彥傑攝）

張淑娟說，在庭上周玉蔻向她說「對不起、不是故意的」，「我只想強調，受害人有原諒加害人的義務嗎？當你造成這麼大的傷害，不是你用廉價的對不起，我就該接受、謝謝你？我該被罵、被打、被折磨？過去一年到現在，周玉蔻對我的生活跟折磨有感受到嗎？如果每個道歉都這麼廉價，那我們社會為什麼還需要法院、為什麼要有法官、檢察官？如果每次道歉都這麼廉價，是不是明天又要有人被害？她們5年內傷害了多少人，要不要查一下？」

▲蔡玉真出庭後遭媒體包圍，不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

張淑娟呼籲司法重判，倘若對周玉蔻等人輕判，下一個受害者又要產生，「周玉蔻說他不是故意，但新聞節目從9月15日撥到9月26日，它是預錄的、節目有腳本。周玉蔻應該70歲了，當年這案子的時候她44歲，可以睜著眼睛說不知道嗎？中央圖書館都查得到答案，然後你們追著人家蔣家一直打，蔣先生已經不在檯面上了，為了幫別人去攻擊別人，這樣子霸凌，然後說不是故意的？你不是故意是什麼？你覺得好玩嗎？」

張淑娟表示，周玉蔻的新聞節目全球華人都看得到，連播10天譭謗後，卻只要說對不起就可以？「那你要不要讓我講10天？請電視台給我1個半小時，10點到11點半，我每天重播你節目，把你們講的話放給觀眾聽，這樣欺騙大眾、玩弄司法！」張淑娟說，周玉蔻早知道不是事實，卻還在節目上公然造假，「周玉蔻應該退出媒體，早該封麥，不要在活躍了！」

▼張淑娟痛批周玉蔻的道歉「太過廉價」。（圖／記者黃彥傑攝）