批周玉蔻「舌頭殺人為業」！張淑娟嘆被偷走一整年：像活在冥界

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

資深媒體人周玉蔻2022年指稱前中國小姐張淑娟，是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「1999年晶華緋聞案」女主角。張淑娟憤而親赴地撿按鈴提告自清，今(19日)下午張淑娟前往北院出庭，直指這件事情讓自己痛不欲生，居然有人以傷害別人的方式賺錢，「受害者有一定要原諒加害人的義務嗎？用舌頭殺人，難道不是罪嗎？」

▲張淑娟現身北院，直言「受害者有原諒加害人的義務嗎？」（圖／記者劉昌松攝）

張淑娟表示，自己在台灣長大，沒看過這樣的媒體人，公然做假新聞，完全不敢相信，「公然撒謊、毀滅別人名節，像踩過一隻螞蟻，一點都不在意，無法無天、藐視法庭，我不敢相信這是台灣。」

張淑娟說，可能這件事對周玉蔻沒有影響，但對她來說，就像被偷走了一整年，「我是一個畫家，我覺得每一個沒有畫畫的日子，都是對生命的辜負，好像活在冥界漂浮著。」對於現場媒體詢問是否會接受道歉、原諒周玉蔻？張淑娟則說，這是很難的問題，「去年很恐怖，我在家突然被人講了好多天，像丟在床單上脫光衣服，那個恐懼跟害怕，我有四、五個月睡不著、要吃藥，想到這件事我就痛不欲生。」

▲張淑娟在律師陪同下前往北院出庭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

「要原諒一個人，是高超的情操！」張淑娟反問，「受害者有一定要原諒加害人的義務嗎？加害的人有做出什麼高尚的行為讓社會原諒嗎？我們社會整個族群被撕裂、互相攻擊，都不信任，要別人原諒你，你有沒有真心誠意道歉，說出自己做了什麼殘忍的事情，還是你把她砍了10天，說『對不起、沒關係？』那你是藐視台灣司法，你尊重台灣司法嗎？還是你有被告癖？大家告你很高興？」

張淑娟認為，不能如此糟蹋台灣司法、浪費司法資源，上法院不是去買菜、買衣服，「我們老百姓一輩子都不想進法院、不想跟法官接觸，我覺得周玉蔻、蔡玉真要尊重司法，讓人心痛的是，居然有人以傷害別人、妨害別人名譽為職業，這樣子賺錢，台灣什麼時候變成這樣？用舌頭殺人不是罪嗎？」

張淑君表示，要原諒周、蔡，她們要讓大家相信不會再霸凌、殘害下一個人，不會再濫用媒體力量傷害無辜百姓，「很多MeToo的加害人都退出媒體去反省，你說我跟別人滾床單的時候，不是另類的性霸凌嗎？他們兩個都是高學歷，台大、政大，沒對社會有貢獻，反而危害社會，做這麼不好的示範！被霸凌已經夠倒楣，又要面對網軍，我又不選舉、不參政。我是一個畫家，喜歡所有的顏色，我希望台灣是祥和的，期待司法可以還給老百姓一個乾淨的天空。」