　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

批周玉蔻「舌頭殺人為業」！張淑娟嘆被偷走一整年：像活在冥界

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

資深媒體人周玉蔻2022年指稱前中國小姐張淑娟，是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「1999年晶華緋聞案」女主角。張淑娟憤而親赴地撿按鈴提告自清，今(19日)下午張淑娟前往北院出庭，直指這件事情讓自己痛不欲生，居然有人以傷害別人的方式賺錢，「受害者有一定要原諒加害人的義務嗎？用舌頭殺人，難道不是罪嗎？」

▲▼周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白。（圖／記者劉昌松攝）

▲張淑娟現身北院，直言「受害者有原諒加害人的義務嗎？」（圖／記者劉昌松攝）

張淑娟表示，自己在台灣長大，沒看過這樣的媒體人，公然做假新聞，完全不敢相信，「公然撒謊、毀滅別人名節，像踩過一隻螞蟻，一點都不在意，無法無天、藐視法庭，我不敢相信這是台灣。」

張淑娟說，可能這件事對周玉蔻沒有影響，但對她來說，就像被偷走了一整年，「我是一個畫家，我覺得每一個沒有畫畫的日子，都是對生命的辜負，好像活在冥界漂浮著。」對於現場媒體詢問是否會接受道歉、原諒周玉蔻？張淑娟則說，這是很難的問題，「去年很恐怖，我在家突然被人講了好多天，像丟在床單上脫光衣服，那個恐懼跟害怕，我有四、五個月睡不著、要吃藥，想到這件事我就痛不欲生。」

▲▼周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張淑娟在律師陪同下前往北院出庭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

「要原諒一個人，是高超的情操！」張淑娟反問，「受害者有一定要原諒加害人的義務嗎？加害的人有做出什麼高尚的行為讓社會原諒嗎？我們社會整個族群被撕裂、互相攻擊，都不信任，要別人原諒你，你有沒有真心誠意道歉，說出自己做了什麼殘忍的事情，還是你把她砍了10天，說『對不起、沒關係？』那你是藐視台灣司法，你尊重台灣司法嗎？還是你有被告癖？大家告你很高興？」

張淑娟認為，不能如此糟蹋台灣司法、浪費司法資源，上法院不是去買菜、買衣服，「我們老百姓一輩子都不想進法院、不想跟法官接觸，我覺得周玉蔻、蔡玉真要尊重司法，讓人心痛的是，居然有人以傷害別人、妨害別人名譽為職業，這樣子賺錢，台灣什麼時候變成這樣？用舌頭殺人不是罪嗎？」

張淑君表示，要原諒周、蔡，她們要讓大家相信不會再霸凌、殘害下一個人，不會再濫用媒體力量傷害無辜百姓，「很多MeToo的加害人都退出媒體去反省，你說我跟別人滾床單的時候，不是另類的性霸凌嗎？他們兩個都是高學歷，台大、政大，沒對社會有貢獻，反而危害社會，做這麼不好的示範！被霸凌已經夠倒楣，又要面對網軍，我又不選舉、不參政。我是一個畫家，喜歡所有的顏色，我希望台灣是祥和的，期待司法可以還給老百姓一個乾淨的天空。」

▲▼周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白。（圖／記者黃彥傑攝）

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ETbreaking」享早鳥優惠

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
獨／《棒棒堂》男星改當CEO！　營收破千萬
詐領512萬！　4連霸議員「貢獻極多」獲減刑
周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能
快訊／陳吉仲17：30二度開記者會說明！
快訊／林書豪正式加盟國王！　將穿上禁衛軍7號戰衣
義美也用到巴西進口蛋！　農業部資料含糊難判有無問題
快訊／周玉蔻當庭道歉了！
5億保證金送國庫！朱國榮偷渡潛逃　刑事局出手了
短裙妹過馬路　客運司機不禮讓！還擴音譙四字經

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10年詐領512萬助理費！南投4連霸議員「貢獻極多」　二審獲減刑

19歲長腿妹車禍腳被排氣管燙傷！警霸氣「公主抱」救援

2024 Our Heroes！刑事局睽違4年再推公益月曆　帥哥、正妹齊聚

知本溫泉套房餘屋2間　減價後10／3第4次拍賣！底價曝光

5億保證金送國庫！國寶集團朱國榮棄保偷渡潛逃　刑事局出手了

超惡劣！短裙妹過馬路...台中客運司機不禮讓　還擴音譙四字經

自小客硬要左轉！1大車2機車閃過　第4部慘被撞飛10公尺...2受傷

鬼扯「氣囊爆開」擋視線！台中男闖紅燈撞飛2機車　釀1死1重傷

八里街頭大白天驚傳2槍聲！35歲男腿部濺血　大膽槍手下場曝

朱國榮疑棄保5億元潛逃菲律賓　高院說明未電子監控理由

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

10年詐領512萬助理費！南投4連霸議員「貢獻極多」　二審獲減刑

19歲長腿妹車禍腳被排氣管燙傷！警霸氣「公主抱」救援

2024 Our Heroes！刑事局睽違4年再推公益月曆　帥哥、正妹齊聚

知本溫泉套房餘屋2間　減價後10／3第4次拍賣！底價曝光

5億保證金送國庫！國寶集團朱國榮棄保偷渡潛逃　刑事局出手了

超惡劣！短裙妹過馬路...台中客運司機不禮讓　還擴音譙四字經

自小客硬要左轉！1大車2機車閃過　第4部慘被撞飛10公尺...2受傷

鬼扯「氣囊爆開」擋視線！台中男闖紅燈撞飛2機車　釀1死1重傷

八里街頭大白天驚傳2槍聲！35歲男腿部濺血　大膽槍手下場曝

朱國榮疑棄保5億元潛逃菲律賓　高院說明未電子監控理由

快訊／林書豪與國王簽下1+1合約！透露po文前才確定加入

中秋前夕颱風生成最新預測曝！下周冷空氣南下「可能降溫10度」

「D槽女神」香水純神秘宇宙現形！　中秋扮爆乳兔女郎

【廣編】咕嚕康普茶再次震撼市場　推出全新無添加康普茶系列

孫易磊有望追隨學長王柏融加盟火腿　美職也有球隊出價

中頭獎秒買房！　老翁1疏忽竟「一夜致負」揹債淪遊民

統一集團捐贈台東縣消防局高頂救護車　助推動行動急診室

舒緩疲勞、抵抗老化　眼周「8字按摩法」打造性感電眼

45％民眾認為國軍戰力提升　57％不認同美軍援是把台灣推向戰場

嘉義市住宿營利事業銷售額　較111年上半年成長逾4成

社會熱門新聞

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

跟團到阿里山玩！彰化男突倒地昏迷　搶救仍不治

少年偷開馬3出遊　連撞3車肇逃！老爸氣炸提告

彰化鬼月送肉粽失敗　改今晚9點送煞

路口突迴轉！後車閃不過撞上乘客爆頭亡　騎士下場曝

台版柬埔寨棄屍男7萬交保後落跑了！

不上高速公路了！鬼月「送肉粽」改到今晚9點舉行

高雄女大生6樓墜落！家屬忍痛放棄急救

眼鏡蛇闖入頭份消防分隊　消防隊員持捕蛇夾圍捕

更多熱門

相關新聞

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

資深媒體人周玉蔻2022年指稱前中國小姐張淑娟，是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「1999年晶華緋聞案」女主角，遭張淑娟正式提告。今(19日)雙方前往北院開庭，張淑娟在出庭後接受媒體聯訪，表示周玉蔻在庭上有向她道歉，並稱「不是故意的」；但張淑娟痛批，「這個道歉太過廉價，我就該接受、謝謝你？」

快訊／周玉蔻烏龍爆料毀名節　張淑娟現身北院

快訊／周玉蔻烏龍爆料毀名節　張淑娟現身北院

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

周玉蔻轟高嘉瑜道歉：鱷魚的眼淚！

周玉蔻轟高嘉瑜道歉：鱷魚的眼淚！

周玉蔻嗆趙少康拋妻棄子被求償10/11宣判

周玉蔻嗆趙少康拋妻棄子被求償10/11宣判

關鍵字：

周玉蔻張淑娟

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

小彬彬賠光兒300萬「現業績翻漲年末分紅」

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面