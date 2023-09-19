　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

烏龍爆料被張淑娟求償2千萬　周玉蔻出庭跳針「很抱歉」踢鐵板

▲▼張淑娟提告周玉蔻、蔡玉真，北院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲前中國小姐張淑娟告周玉蔻和蔡玉真，今（19日）親赴台北地院出庭正面對決。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年（2022年）和名嘴蔡玉真在電視節目中，指稱前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，張淑娟提告後，關鍵證人證稱並無周玉蔻2人所稱張淑娟開房一事，周、蔡2人被起訴涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今首度審理，周、蔡2人當庭至少向張道歉6次、希望和解，已提起附帶民事求償2000萬元的張淑娟峻拒調解，要求重判嚴懲，讓周、蔡2人「付出慘痛代價」。

今開庭時，周玉蔻一度表示要站著向張淑娟道歉，法官請她坐下，周輕聲細語承認爆料內容與事實有出入，她去年9月26日已公開道歉，今借用開庭機會再度向張「誠摯致歉」，因張已提附帶民事求償2000萬元，希望法官移付調解，讓雙方有和解機會，但周玉蔻堅稱不認罪。

▲▼張淑娟提告周玉蔻、蔡玉真，北院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲周玉蔻（中）被前中國小姐張淑娟提告，今（19日）到台北地院出庭被媒體包圍。（圖／記者黃彥傑攝）

周玉蔻的辯護律師表示，周信賴消息來源提供的訊息，並非明知張淑娟不是緋聞女主角卻故意杜撰，發現跟事實有差距，也立刻道歉，所以沒有誹謗張淑娟的意圖，周公布的張淑娟個資已是公開資訊，張對於這部分個資也無保護隱私的合理期待。

張淑娟不滿周玉蔻和律師的說法，被法官勸喻考慮調解時，她一口拒絕，表明：「報告法官！我仍然處於遭受她們『恐怖攻擊』的驚恐狀態，無法坐下來好好協商和解。」她認為說謊的人不承認說謊，就跟殺人犯喊無罪一樣，「有什麼好談的！」

張淑娟說，周玉蔻和蔡玉真1999年都曾採訪過「晶華事件」、應該都知道真正的女主角是誰，當事人不肯承認，卻抓她當替死鬼，害得她全部人際關係斷裂，甚至說她進華航（擔任空姐）到處跟人家睡，「我怎麼能接受」，就算小學生偷1枝鉛筆被叫來罵，都會很傷心，「何況說我跟人家滾床單！這種惡劣行為，沒辦法原諒！」

▲▼張淑娟提告周玉蔻、蔡玉真，北院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲前中國小姐張淑娟（中）告周玉蔻蔡玉真，今（19日）到台北地院出庭受訪，盡訴委屈。（圖／記者黃彥傑攝）

張淑娟難掩激動，痛批周玉蔻、蔡玉真搬弄是非，對她造成的傷害，在全球華人裡鋪天蓋地、很多華人就是因為這件爆料而知道她。張怒指周、蔡2人惡劣行為已不是一天兩天，周玉蔻甚至自稱有「被告癖」、儼然把地檢署跟法院「當成菜市場一樣走來走去」，所以她認為不能輕輕放過周、蔡2人，應讓2人「付出慘痛代價」。

法官訊問希望讓周玉蔻、蔡玉真付出何種代價，張淑娟一字一句說：「她們要交代是怎麼做這則假新聞的！為何要抓我當替死鬼！」張淑娟說，本案節目是預錄的，找很多來賓接力、一人講一句，把她當成目標，就是因為她是離婚失婚、沒有夫家可靠的女人。

面對張淑娟的怒火，蔡玉真神情憔悴說：「我還是一樣向張小姐致上最深的歉意！」她很自責、希望張原諒。蔡並端出1個裝滿文件的紙箱，宣稱去年10月前立委黃義交墜樓身亡後，「我就開始將近1年的病痛」，箱子裡裝的是1年來看診的單據，且她本件只上2次節目當來賓、共拿1萬2000元車馬費，她再度強調「我沒犯意！」

蔡玉真的辯護律師沈靖家立馬救援，「蔡小姐沒表達清楚，蔡小姐本意對本案認罪」，請求法官改採簡易處刑程序、協助安排調解。沈靖家感性表示調解不是為了輕判與緩刑，而是蔡希望得到張的諒解，「不希望把對您的虧欠和遺憾，帶進墳墓！哪怕只是談一下都好，希望您大人有大量！」

▲▼張淑娟提告周玉蔻、蔡玉真，北院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲名嘴蔡玉真被前中國小姐張淑娟提告，今（19日）到台北地院出庭，自稱隨身紙箱裝著1年來她就診單據。（圖／記者黃彥傑攝）

周玉蔻順勢講出關鍵證人戴姓女子全名，聲稱相信戴女提供的資訊、多次當面查證，周藉此向張淑娟表示，「我很抱歉！但我們節目沒特別針對您，是針對章孝嚴（即蔣孝嚴）做公益討論」，周並跳針似地至少說4遍抱歉，希望張「心情可平復」。

張淑娟不領情，自嘲被攻擊者聽攻擊者都說不是故意的，「實在非常有趣」，父母教她要清清白白，她更因中國小姐身分，每天戰戰兢兢守本分生活，她去年一開始就叫周玉蔻不要再亂講，周仍繼續講了10天，第1次可能無心，後來就是惡意了，「有如第1次開車撞我說不小心，卻從9月15日一直撞我撞到我26日提告，有人這麼過份嗎！」

張淑娟批周玉蔻辯稱不是故意傷害她，聽起來已經很可笑，但關鍵證人已說沒這回事，周今出庭仍大剌剌說不認罪，她不會談和解，請法官一切依法審判，而且要重判嚴懲。法官見雙方無協商空間，諭知下月（10月）17日下午2點10分再開庭，針對周涉案部分續行準備程序，蔡玉真可不用到庭。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
畜產會已交出巴西蛋流向資料！2違規遭罰16萬
浪浪被撞傷！專家一驗「感覺不是狗」驚：世界首例
快訊／遭朱德庸控羞辱！　熱狗「2千字文」回應了
新iPhone鏡頭太難！　蘋果找「台灣大廠」求救
快訊／義美被列使用進口蛋　認了「用於條裝蛋糕」
《木曜4》粉絲喊難看　邰智源留言「滾」！網：不是第一次
杜詩梅發文尋夫：整晚音訊全無…　監視器驚見「他翻牆回家」
搶iPhone 15！　她自備床墊在門口排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警花蓮山區抄出長槍+霰彈　意外查獲21公斤大麻...價值4000萬

台中翁獨自赴草屯　離奇卡河堤欄杆2天！獲救稱「我要游泳」

快訊／台南永康小東路旅店竄出濃煙　疏散房客...1女昏迷送醫

婦獨自走機車道上...警發現她「只會微笑」　還好有戴愛心手鍊

新北惡劣父子搭小黃不付錢　踹車痛毆運將！酒醒辯：他先推我

BMW E60整路外拋推頭！106線逆撞電桿　網看傻眼：駕駛是個狠人

烏龍爆料被張淑娟求償2千萬　周玉蔻出庭跳針「很抱歉」踢鐵板

貪官洩密索賄百萬！廠商喊冤：僅配合　法官打臉判賠文化部180萬

快訊／海巡高官公費專買這家產品　測考中心前主任涉圖利遭搜索

10年詐領512萬助理費！南投4連霸議員「貢獻極多」　二審獲減刑

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

警花蓮山區抄出長槍+霰彈　意外查獲21公斤大麻...價值4000萬

台中翁獨自赴草屯　離奇卡河堤欄杆2天！獲救稱「我要游泳」

快訊／台南永康小東路旅店竄出濃煙　疏散房客...1女昏迷送醫

婦獨自走機車道上...警發現她「只會微笑」　還好有戴愛心手鍊

新北惡劣父子搭小黃不付錢　踹車痛毆運將！酒醒辯：他先推我

BMW E60整路外拋推頭！106線逆撞電桿　網看傻眼：駕駛是個狠人

烏龍爆料被張淑娟求償2千萬　周玉蔻出庭跳針「很抱歉」踢鐵板

貪官洩密索賄百萬！廠商喊冤：僅配合　法官打臉判賠文化部180萬

快訊／海巡高官公費專買這家產品　測考中心前主任涉圖利遭搜索

10年詐領512萬助理費！南投4連霸議員「貢獻極多」　二審獲減刑

30公尺鋼骨恐怖墜落　東京工安事故「15噸巨物壓死2人」近照曝光

畜產會已交出巴西蛋流向資料！北市衛生局：2違規開罰16萬

昆凌收藏珠寶被兒子狂問價格　對數字敏銳「不知道遺傳誰」

台南九份子國中小　榮獲青少年跆拳道賽全國第3名

《惡靈古堡4》重製版DLC新預告來了！只等半年就能玩：王阿姨真香

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

男女之間有純友誼？陳志強心虛收Vicky baby訊息　身份竟是她

警花蓮山區抄出長槍+霰彈　意外查獲21公斤大麻...價值4000萬

潘宇謙「喜迎龍鳳胎」　醫生突宣布誤診...結局傻眼了！

陳吉仲重申「進口蛋政策沒有錯」　他嘆：錯的是相信政府的民眾？

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

社會熱門新聞

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

跟團到阿里山玩！彰化男突倒地昏迷　搶救仍不治

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

少年偷開馬3出遊　連撞3車肇逃！老爸氣炸提告

彰化鬼月送肉粽失敗　改今晚9點送煞

台中客運不禮讓行人　還擴音譙四字經

台版柬埔寨棄屍男7萬交保後落跑了！

路口突迴轉！後車閃不過撞上乘客爆頭亡　騎士下場曝

不上高速公路了！鬼月「送肉粽」改到今晚9點舉行

眼鏡蛇闖入頭份消防分隊　消防隊員持捕蛇夾圍捕

更多熱門

相關新聞

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

資深媒體人周玉蔻2022年指稱前中國小姐張淑娟，是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「1999年晶華緋聞案」女主角，遭張淑娟正式提告。今(19日)雙方前往北院開庭，張淑娟在出庭後接受媒體聯訪，表示周玉蔻在庭上有向她道歉，並稱「不是故意的」；但張淑娟痛批，「這個道歉太過廉價，我就該接受、謝謝你？」

批周玉蔻「舌頭殺人為業」！張淑娟：像活在冥界

批周玉蔻「舌頭殺人為業」！張淑娟：像活在冥界

快訊／周玉蔻烏龍爆料毀名節　張淑娟現身北院

快訊／周玉蔻烏龍爆料毀名節　張淑娟現身北院

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

關鍵字：

晶華緋聞蔣孝嚴周玉蔻爆料中國小姐附帶民事求償

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面