烏龍爆料被張淑娟求償2千萬　周玉蔻出庭跳針「很抱歉」踢鐵板

▲前中國小姐張淑娟告周玉蔻和蔡玉真，今（19日）親赴台北地院出庭正面對決。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年（2022年）和名嘴蔡玉真在電視節目中，指稱前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，張淑娟提告後，關鍵證人證稱並無周玉蔻2人所稱張淑娟開房一事，周、蔡2人被起訴涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今首度審理，周、蔡2人當庭至少向張道歉6次、希望和解，已提起附帶民事求償2000萬元的張淑娟峻拒調解，要求重判嚴懲，讓周、蔡2人「付出慘痛代價」。

今開庭時，周玉蔻一度表示要站著向張淑娟道歉，法官請她坐下，周輕聲細語承認爆料內容與事實有出入，她去年9月26日已公開道歉，今借用開庭機會再度向張「誠摯致歉」，因張已提附帶民事求償2000萬元，希望法官移付調解，讓雙方有和解機會，但周玉蔻堅稱不認罪。

▲周玉蔻（中）被前中國小姐張淑娟提告，今（19日）到台北地院出庭被媒體包圍。（圖／記者黃彥傑攝）

周玉蔻的辯護律師表示，周信賴消息來源提供的訊息，並非明知張淑娟不是緋聞女主角卻故意杜撰，發現跟事實有差距，也立刻道歉，所以沒有誹謗張淑娟的意圖，周公布的張淑娟個資已是公開資訊，張對於這部分個資也無保護隱私的合理期待。

張淑娟不滿周玉蔻和律師的說法，被法官勸喻考慮調解時，她一口拒絕，表明：「報告法官！我仍然處於遭受她們『恐怖攻擊』的驚恐狀態，無法坐下來好好協商和解。」她認為說謊的人不承認說謊，就跟殺人犯喊無罪一樣，「有什麼好談的！」

張淑娟說，周玉蔻和蔡玉真1999年都曾採訪過「晶華事件」、應該都知道真正的女主角是誰，當事人不肯承認，卻抓她當替死鬼，害得她全部人際關係斷裂，甚至說她進華航（擔任空姐）到處跟人家睡，「我怎麼能接受」，就算小學生偷1枝鉛筆被叫來罵，都會很傷心，「何況說我跟人家滾床單！這種惡劣行為，沒辦法原諒！」

▲前中國小姐張淑娟（中）告周玉蔻蔡玉真，今（19日）到台北地院出庭受訪，盡訴委屈。（圖／記者黃彥傑攝）

張淑娟難掩激動，痛批周玉蔻、蔡玉真搬弄是非，對她造成的傷害，在全球華人裡鋪天蓋地、很多華人就是因為這件爆料而知道她。張怒指周、蔡2人惡劣行為已不是一天兩天，周玉蔻甚至自稱有「被告癖」、儼然把地檢署跟法院「當成菜市場一樣走來走去」，所以她認為不能輕輕放過周、蔡2人，應讓2人「付出慘痛代價」。

法官訊問希望讓周玉蔻、蔡玉真付出何種代價，張淑娟一字一句說：「她們要交代是怎麼做這則假新聞的！為何要抓我當替死鬼！」張淑娟說，本案節目是預錄的，找很多來賓接力、一人講一句，把她當成目標，就是因為她是離婚失婚、沒有夫家可靠的女人。

面對張淑娟的怒火，蔡玉真神情憔悴說：「我還是一樣向張小姐致上最深的歉意！」她很自責、希望張原諒。蔡並端出1個裝滿文件的紙箱，宣稱去年10月前立委黃義交墜樓身亡後，「我就開始將近1年的病痛」，箱子裡裝的是1年來看診的單據，且她本件只上2次節目當來賓、共拿1萬2000元車馬費，她再度強調「我沒犯意！」

蔡玉真的辯護律師沈靖家立馬救援，「蔡小姐沒表達清楚，蔡小姐本意對本案認罪」，請求法官改採簡易處刑程序、協助安排調解。沈靖家感性表示調解不是為了輕判與緩刑，而是蔡希望得到張的諒解，「不希望把對您的虧欠和遺憾，帶進墳墓！哪怕只是談一下都好，希望您大人有大量！」

▲名嘴蔡玉真被前中國小姐張淑娟提告，今（19日）到台北地院出庭，自稱隨身紙箱裝著1年來她就診單據。（圖／記者黃彥傑攝）

周玉蔻順勢講出關鍵證人戴姓女子全名，聲稱相信戴女提供的資訊、多次當面查證，周藉此向張淑娟表示，「我很抱歉！但我們節目沒特別針對您，是針對章孝嚴（即蔣孝嚴）做公益討論」，周並跳針似地至少說4遍抱歉，希望張「心情可平復」。

張淑娟不領情，自嘲被攻擊者聽攻擊者都說不是故意的，「實在非常有趣」，父母教她要清清白白，她更因中國小姐身分，每天戰戰兢兢守本分生活，她去年一開始就叫周玉蔻不要再亂講，周仍繼續講了10天，第1次可能無心，後來就是惡意了，「有如第1次開車撞我說不小心，卻從9月15日一直撞我撞到我26日提告，有人這麼過份嗎！」

張淑娟批周玉蔻辯稱不是故意傷害她，聽起來已經很可笑，但關鍵證人已說沒這回事，周今出庭仍大剌剌說不認罪，她不會談和解，請法官一切依法審判，而且要重判嚴懲。法官見雙方無協商空間，諭知下月（10月）17日下午2點10分再開庭，針對周涉案部分續行準備程序，蔡玉真可不用到庭。