5億保證金送國庫！國寶集團朱國榮棄保偷渡潛逃　刑事局出手了

▲國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

台灣國寶集團、龍邦集團實際負責人朱國榮因炒作旗下龍邦股票、及涉入台灣人壽保險的內線交易案遭高院判處8年、16年，儘管案件仍上訴到最高院審理，但近日盛傳最高法院即將判決定讞，朱國榮在9月7日到住家附近的信義警分局三張犁派出所簽到後，之後就人間蒸發，迄今音訊全無，刑事局國際科今天受訪證實，朱國榮並無出境紀錄，研判他可能搭遊艇偷渡出境，目前已成立專案小組查緝中。

根據過往媒體報導，國寶集團負責人朱國榮原名朱子昭，是中國廣州人，27歲時從廣州偷渡到澳門犯罪，持槍行搶澳門當地的銀行運鈔車，過程中護鈔保全傷亡，朱因此遭通緝，驚險犯案過程還被拍攝成港片《省港旗兵》，朱後來輾轉到香港經營珠寶生意，接著移民來台順利取得中國民國國籍。

朱來台後以港澳省港旗兵威名，先從事不良債權收購拆買行業，累積資金後開始收購經營不良的知名公司，後來成為國寶集團的實際負責人，從事殯葬業及涉足食品餐飲，甚至跨入金融、媒體領域，近年來最知名就是與中信爭奪台灣人壽保險公司經營權之爭，也曾經介入大同、泰山集團經營權，外界粗估有百億元身價。

▲國寶集團總裁朱國榮。（資料照／記者吳銘峯攝）

但上述企業經營手段，導致朱國榮需要龐大資金周轉，他利用集團股票向銀行質借貸款，但因股價總有漲跌起伏，朱擔心若股價低於水平恐遭銀行斷頭追收借款，鋌而走險透過人頭戶操作股價，遭檢調盯上認為涉及股市內線交易，由於最高院對於上訴案件判決在即，朱國榮神準在7日到派出所簽到後立即棄保失蹤，外界盛傳他已經搭船潛逃出境。

對於國寶集團朱國榮棄保潛逃，寧可捨棄繳給法院的5億元交保金，足見他決心要離開台灣，刑事局清查，目前並無朱男出境紀錄，研判他以偷渡方式離境，目前與相關單位成立專案小組全力追查。

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