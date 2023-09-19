2024 Our Heroes！刑事局睽違4年再推公益月曆　帥哥、正妹齊聚

▲刑事局睽違4年再度發行公益月曆，跨界幫公益團體募款。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署刑事警察局與微風慈善基金會、中華民國國際刑警之友協會攜手舉辦公益活動，共同拍攝發行刑事局2024公益寫真月曆，19日下午舉辦「2024 Our Heroes！公益寫真月曆」發布會。包含警政署署長黃明昭、刑事局長周幼偉、國際刑警之友協會榮譽理事長廖鎮漢、國際刑警之友協會理事長廖曉喬等貴賓共同發布公益月曆，警察與商界高層攜手做公益，這也是刑事局繼2019年發行公益月曆後，睽違4年再度發行。

刑事局指出：這次2024刑事局公益寫真月曆，12個月份的公益代言警員均從刑事局各單位遴選，並有保三總隊、台北市警局保安大隊警員入選參與拍攝，透過以維護治安、打擊犯罪各個主題，將刑警時尚、專業一面展現給現場嘉賓。

刑事局新版公益月曆中，特別主題的公益代言人包含，曾榮獲全國模範刑警的外勤隊警官蔡孟宏、洪丞奇，以及曾獲得國家警光獎的鄭竣元、林采緗，這幾位警官偵破多件重大刑案，對刑事偵防工作特殊貢獻重大，成為今年寫真月曆中的焦點。

刑事局希望透過2024公益月曆提升警察工作形象，將刑事警察工作內容多樣性，捍衛人民安與打擊犯罪樣態呈現給社會大眾。除了打擊犯罪，教導民眾防範詐騙也是警察重要使命，警政署刑事局也與中華民國國際刑警之友協會齊力製作的「主動查證」反詐騙宣導短片，由微風女神佟凱玲協助拍攝，提醒大家「保持冷靜」「主動查證」才是破解詐騙訊息最有效的方法。

另外本次公益寫真月曆曆義賣所得，將全數捐給天主教善牧社會福利基金會，警方感謝善牧基金會長期關注台灣受暴婦幼、棄虐兒等弱勢族群，更為防制人口販運而成立「國內外防制人口販運辦公室」，以提供被害人庇護安置。善牧基金會除勸募義行善舉、協助受害人外，也讓更多人重視人權及人口販運的重要性，警方希望由這次跨界合作公益寫真月曆義賣公動，跨界共同傳遞善的力量。

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