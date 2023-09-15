外傳國寶總裁朱國榮恐棄保潛逃　高院發拘票：有必要就通緝

▲朱國榮恐棄保潛逃，高院在必要時就會發布通緝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑案纏身的國寶集團總裁朱國榮，因涉及兩起炒股案件，分別遭判刑8年與16年，並獲得5萬元交保候傳。外傳朱國榮恐棄保潛逃，高院15日發布聲明指出，已經對朱國榮發出拘票，將拘提他21日下午4時到庭，若有必要，高院將對他發布通緝。

朱國榮在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶。高等法院二審將他判處有期徒刑8年。此外，他也捲入中信國寶案，趁著2014年間中信金控旗下的中信人壽打算併購國寶集團中的台灣人壽時，藉機炒作相關股票，高院二審改認定朱國榮犯5項炒股罪，犯罪所得高達1億8036萬餘元，遭判處有期徒刑16年。兩案目前都上訴最高法院審理中。

朱國榮因此2案件獲得5億元交保，並須按時到轄區派出所報到。不過派出所回報，朱國榮自上週起就沒來簽到，高院因此於14日下午緊急召集辯護人、具保人、朱國榮到庭詢問，但僅有律師到庭。律師也說，聯絡不上朱國榮，不知他是否仍在台灣。

高院當下將訊問庭期改為21日下午4點，並請律師、具保人繼續聯繫朱國榮到庭。此外，高院也開出拘票，要拘提朱國榮到案。另外高院15日一早也發布聲明，指出若有必要，高院將對朱國榮發布通緝。

目前70歲的朱國榮倘若遭發布通緝，時效最少20年，屆時他再回到台灣年紀將超過90歲；另外他交出的5億元保金也將遭到沒收。此外，朱國榮因捲入泰山經營權爭奪戰，泰山集團公司派先前還登報說他是「龍邦幕後大哥」、「股市大圈仔」、「金融版省港旗兵」，如今在朱國榮疑似棄保潛逃的狀況下，泰山經營權爭奪戰可能出現不同結果。