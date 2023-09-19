百億大亨朱國榮「棄保五億」最後身影曝！　豪華遊艇逃亡菲律賓

▲國寶集團總裁朱國榮（右）官司纏身，上週傳出潛逃出境，5億元交保金將被沒收。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價百億元的國寶集團朱國榮官司纏身，今年3月及4月才因炒作集團旗下龍邦股票，以及涉台灣人壽保險（台壽保）的內線交易案，分別遭高等法院判刑8年及16年，近日盛傳最高法院即將判決定讞，面臨牢獄之災的朱國榮不顧女友剛為自己生下小兒子，剛辦完滿月酒，上週五驚爆棄保潛逃。

9月7日最後一次至派出報到後就人間蒸發，他的親信告訴本刊：「朱總裁不會回來了！」其實朱國榮逃亡早有計畫，有目擊者8月間多次看到朱國榮現身北部遊艇港一艘豪華遊艇上，知情人士透露，朱國榮是從該處搭乘豪華遊艇出海，偷渡至菲律賓。

▲9月7日下午3點，朱國榮提早4小時至台北市三張犁派出所報到，隨即失聯。

台灣高等法院上週接獲警方回報，官司纏身的國寶集團總裁朱國榮，已多日未依法院裁定赴派出所報到，法官於是傳喚朱國榮9月14日出庭，但僅他的2位律師到場，並向法官表示已聯絡不上朱。

▲朱國榮2016年交保後，法官命令他每天晚間7點要至三張犁派出所報到。

法官當庭問：「沒聯絡怎麼會簽律師委任狀？」律師回說：「約一個月前簽的，之後就再也沒聯絡了！」律師還交出手機，證明與朱國榮真的沒聯絡，法官馬上追問：「律師費有付清？」律師則說：「早已付完了。」事後朱國榮的親信告訴本刊：「朱總裁不會回來了！總裁有想好了，5億元就給國庫沒收。」親信形同證實朱國榮棄保逃亡。

▲朱國榮近來被目擊登上一艘85呎長、造價逾9千萬元的豪華遊艇，圖為同呎吋船示意圖，非所搭乘船隻。

確定朱國榮失蹤後，警方立即調閱監視畫面，找尋朱國榮可能去向，發現9月7日下午3點，朱國榮身穿白衣、黑褲，快步走進台北市信義分局三張犁派出所報到，但這也是他最後一次在公開場合出現，報到後隔天即失聯。

▲2016年朱國榮2016年以4億元交保停押，家屬1天內籌足4億元現金，法院及銀行動員點鈔。



司法人員研判，朱國榮決心棄保潛逃，與官司狀況及入主泰山後股價崩跌有絕對關係。朱因涉及國寶集團旗下龍邦、松崗炒股案及台壽保內線交易案，2016年先因台壽保案，被台北地院裁定4億元交保停止羈押，後又於2019年因松崗案，被台北地檢以1億元交保，法院2016年起命令朱國榮每天晚上7時都要至派出所報到。

但自從龍邦及台壽保炒股案分別遭高等法院判刑8年及16年，最高法院近期很有可能會判決定讞，面臨隨時要入監服刑之迫，應是朱國榮出此下策的最主要原因。

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