陳昆和媒合企業認購麻豆文旦　柚果合作社農民集結推譽及時雨

▲「台南市麻豆柚果生產合作社」29班，共有800箱特優文旦禮盒聯合出貨，所有班員全體出席，感謝陳昆和市議員媒合認購文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳昆和，主動實地走訪果園，與柚果合作社郭毓昇理事主席晤談，也即刻媒合企業界友人，主動向柚果合作社果農認購文旦，盡棉薄之力以促成果農、合作社與農會等各方面，皆能於盛產之時，達到產銷和諧，共利共榮！

陳昆和指出，農業部陳吉仲部長，一度聲稱今年文旦「大果收購價格保證比去年高」，結果辦法一公布，卻是只收購農會產銷班大果，實際收購也不夠務實，而「台南市麻豆柚果生產合作社」卻被排拒門外，果農紛紛表示不滿。

台南市議員陳昆和，除8月18日實地走訪果園，與柚果合作社郭毓昇理事主席晤談之外，也即刻媒合企業界友人，主動向柚果合作社果農認購文旦。 9月12日上午，「台南市麻豆柚果生產合作社」29班，共有800箱特優文旦禮盒聯合出貨，所有班員全體出席，感謝陳昆和市議員媒合認購文旦，給予合作社果農最務實的支持。

陳昆和市議員表示，盡一己所能，拋磚引玉，於第一時間媒合建築產業等企業人士認購麻豆文旦，希望帶動暢銷榮景，讓果農的辛苦獲得應有的代價，這是身為「農家子弟」的責任，而為合作社果農發聲，則是身為「公益律師」畢生的追求。

「台南市麻豆柚果生產合作社」29班所有班員也手持特優文旦禮盒，與陳昆和市議員合影，肯定「做比說還多」的陳昆和議員，真正以具體行動幫助農民的良善用心。