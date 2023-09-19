外送員錢包放萬元搞丟　警靠「功德金6200元」收據找到他

▲台中一名外送員搞丟裝有萬元的錢包，裡頭沒有放證件，僅有一張捐助6200元功德金的收據，警方靠此找到他。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名32歲外送員日前工作時，不慎將裝有1萬多塊的錢包弄丟，好心民眾送去派出所，員警發現裡頭沒有證件，反而找到一張有署名的功德金收據，上頭寫明廖姓男子，捐款6200元。警方發現同名者有10多位，但靠著錢包外觀，直覺猜中是32歲廖男，讓廖男驚喜領回失物。

第二警分局永興派出所員警林志忠16日15時服勤時，有民眾撿到錢包送至派出所，但該錢包除了1萬多塊現金，沒有證件、寫有個資的卡片，增加員警尋找失主難度。正當警方苦惱時，發現裡頭有一張粉紅色紙張，打開一看，發現是某佛教學會「功德金」收據，上頭寫的「廖OO」大德、功德金6200元，讓員警馬上有線索可循。

▲▼廖男在工作時，錢包不慎從口袋中掉落。（圖／記者許權毅翻攝）



永興所長邱柏昌說，員警觀看錢包外觀，發現屬於年輕款式，從10多個同名者中過濾，排除年紀過小者，鎖定一名30多歲廖男，沒想到一打電話過去，正好是失主廖男，詢問對方捐款金額後，確認主人就是他。

▲廖男捐助給某宗教學會6200元功德金，結果成為找回錢包關鍵。（圖／記者許權毅翻攝）



32歲廖男是名外送員，他向警方說，應該是北區工作時，錢包不小心掉出來，裡面的1萬多塊是要繳健保費與給媽媽的孝親費，原本以為找不回來了，沒想到接到警察的電話，相當開心。廖男也透露，自己每個月都會定期捐款，沒想到因為這張收據，讓他找回丟失的錢包，也感嘆說「好心有好報是真的」。