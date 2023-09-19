外送員好心捐路邊女50元　網友認出「高雄都市傳說」：她比你有錢

▲原PO捐了50元。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）



記者施怡妏／綜合報導

一名高雄外送員表示，送餐時看到馬路上有位尼姑在等紅綠燈，扛著大包小包的行李，起了惻隱之心，於是捐了50元，結果下一筆訂單就獲得40元小費，讓他起雞皮疙瘩直呼「太神奇」，他將過程PO上網，被眼尖網友發現，「她是高雄的傳說...不是真的尼姑」。

外送員在臉書「爆怨2公社」發文，在跑外送的時候，看到路邊有位尼姑，扛著行李箱以及3大包行李，心軟上前投了50元，沒想到下一單客人點了87元的餐點，竟給了40元的小費，從沒有收過小費的他超震驚，還打算回頭再給尼姑100元，「起雞皮疙瘩來，以為神力再現，殊不知跟朋友說了之後被打臉了」。

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原PO跟好友分享，對方一眼就認出尼姑的身分，「她很有名，假尼姑，吃肉喝酒，還偷酒被警察抓，都搭計程車」。得知真相的原PO哭笑不得，「我這麼單純怎麼會知道啦」。

貼文一出，網友們也認出，「老天爺捨不得你被騙，把錢還給你」、「帥哥你好像遇到名人了欸」、「這不是吃肉尼姑嗎」、「自己給自己小費不孤單」、「搞不好人家比你有錢」、「她超有名的欸，你騎過去跟她說，走我帶妳去吃肉」、「假的，她最外面那件袈裟是有重要法會或場合才能穿的」、「尼姑戴名錶還會喝酒，說不定她比你還有錢」。

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▼好友認出尼姑本人。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）