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iOS 17升級「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

▲iOS 17 新功能上線。（圖／取自蘋果官網）

▲iOS 17 新功能上線。（圖／取自蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果發布iPhone 15系列新機後，於美東時間下午1點（台灣時間19日凌晨1時），發布iOS 17重大軟體更新，待機模式Standby等新功能，是自6月發表、經過3個多月Beta測試後正式推出，以下整理iOS 17「10大新功能」。由於iOS 17需要A12晶片，因此iPhone X、iPhone 8及iPhone 8 Plus將無法更新。

1.待機模式Standby

iPhone充電期間，只要在鎖定模式下橫向擺放，便能立即啟用待機模式，iPhone馬上就變成一台智慧顯示器，用戶可以直接瀏覽當前資訊，如外送餐點準備進度、播放的音樂曲目等，不需要一直點開來看。

▲待機模式讓瀏覽資訊更方便。（圖／取自蘋果官網）

▲待機模式讓瀏覽資訊更方便。（圖／取自蘋果官網）

2.聯絡人海報Contact Posters

來電顯示更加客製化，用戶可以自訂顯示面貌，除了挑選個人漂亮的照片或虛擬人像（Memoji），還可以搭配偏好的字體，加入你的聯絡人名片後，對方在接通對話時就可以看到。聯絡人海報也可以在第三方通話app上使用。

3.NameDrop

用戶將iPhone用另一名用戶的iPhone或是Apple Watch互相靠近，即可互相交換聯絡資訊。用戶可以挑選自己想分享的電郵與手機號碼，同時也可瞬間交換聯絡人名片。

Airdrop也更加方便，只要點選想分享的內容，與對方的iPhone靠近便能即時傳輸。

▲靠近iPhone交換資訊。（圖／取自蘋果官網）

▲靠近iPhone交換資訊。（圖／取自蘋果官網）

4.iMessage滑動對話框，直接回覆訊息

最新的向上查看箭頭，點按下去可立刻回到用戶前一次回覆訊息後的第一條未讀訊息。想要回覆某則訊息，只要向右滑動該則訊息即可進行回覆。

另外也推出「平安通報」功能，使用者開啟這項功能後，會在抵達目的地時自動發送「平安通報」通知給親友，讓他們即時掌握用戶到家的資訊，而若用戶路線並未朝目的地前進，iPhone也會進行詢問，若用戶無回應，該功能便會將iPhone所在位置、電量、收訊等資訊傳送給親友，端對端加密。

此外，還可以在「＋」中直接找到與朋友分享位置的功能，對方也可以在iMessage中查看用戶的當前位置。

5.Live Voicemail

以前的電話，使用者可以先聽過內容後再選擇是否接聽，iPhone的Live Voicemail也採用類似方式，用戶能在對方留下音訊訊息時看到即時逐字稿，再決定是否接聽電話，而被偵測為垃圾來電的通話不會啟動Live Voicemail，而是直接拒接。

6.「自動修正」autocorrect全面更新

用戶輸入訊息時，autocorrect會在換過的字底下暫時出現底下，只要輕點一下就能換回用戶原先輸入的字，而這次更新最強大的功能便是能幫用戶完成「句子」，以及自動修正句子與修正更多的文法錯誤。

用戶在輸入文字的同時會接收到文字預測推薦，若符合只需要輕點空白盤，句子就能快速且輕鬆完成。

7.Apple地圖使用性提升

地圖可供下載離線使用，只要將某區域的地圖下載到iPhone上，便能進行離線查看，包括某家店的營業時間與評分等，並且取得開車、大眾運輸、自行車與不行的導航路線，但仍舊沒有機車的服務。

8.互動小工具包辦更多事項

不論iPhone處在主畫面、鎖定畫面或待機模式，都能直接使用互動小工具，舉凡完成待辦事項、播放或暫停，或是「家庭」控制項目，如關燈等，都能在小工具上直接完成。

▲小工具功能帶來更多便利。（圖／取自蘋果官網）

▲小工具功能帶來更多便利。（圖／取自蘋果官網）

9.自製獨一無二貼圖

用戶可將自己照片中的主體挑出，製作成貼圖，還可以加上閃光等效果，或是用原況照片Live Photo製作出原況貼圖Live Sticker。

全新的貼圖抽屜讓用戶能集中挑選原況貼圖、表情符號、Memoji及其他貼圖包，同步至iCloud後，在iPad和Mac裝置上都能使用。

▲iOS 17 新功能上線。（圖／取自蘋果官網）

▲貼圖集中一處，還可以用照片自製貼圖。（圖／取自蘋果官網）

10.不用再「嘿」Siri了

呼叫Siri不需再加一個「嘿」，可以更簡潔快速的啟用該項功能，不過目前只提供美國、英國、加拿大與澳洲這4個英語系國家的用戶使用，台灣未被列入支援名單，國人暫時仍得「嘿」Siri。

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