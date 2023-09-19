蘋果iOS 17釋出「16大新功能」！終於可以離線模式　1經典從此消失

▲iPhone 15 Pro問世。（圖／蘋果官網）



記者許力方／綜合報導

蘋果秋季發表會上，除了發布iPhone 15全系列新機之外，也預告將釋出iOS 17正式版，官方19日也亮相這套全新系統亮相，當中新增了「待機模式」，可以在充電時將iPhone橫置全螢幕待機呈現，還有全新的「日誌」功能，以及新增「離線模式」。不過也有媒體發現，iOS 17將對「嘿，Siri」這個口號說再見了，現在只需直接說「Siri」就可喚醒AI語音功能。

蘋果19日正式釋出iOS 17全新系統，包括16大項新功能。

1. 訊息：

●全新的加號按鈕，所有最常傳送的內容即可呈現眼前，例如照片、語音訊息和你的位置

●向親朋好友自動發送「平安通報」通知

●回看未讀訊息並以滑動來回覆

●搜尋過濾條件

●以新方式分享和檢視位置

●將語音訊息轉換為文字

●貼圖大匯集

2. 貼圖：

●用照片創作原況貼圖

●更多地方可用你的貼圖

3. FaceTime：

●FaceTime沒人接時，可錄下影片或語音訊息給對方

●比手勢給回應

●在 Apple TV 上使用 FaceTime

4. 待機模式：

●充電時將 iPhone 橫向放置，全螢幕的新看法

●即時動態以全螢幕呈現

●Siri 的回覆一目瞭然

5. 互動小工具：

●放音樂、關燈，輕點一下都能在小工具上搞定

6. AirDrop：

●用 NameDrop 交換聯絡方式

●沒傳完的內容，你離開，也能網上接著傳

7. 日誌：

●用全新 App 來記錄與回顧

●個人化日誌建議

●除了你，沒有人能動你的日誌

8. Safari 與密碼：

●建立主題類別

●搜尋更快更相關

●更進階的私密瀏覽

●自動填入郵件 App 收到的驗證碼

●共享密碼和通行密鑰

9. 音樂：

●同播共享

●共同編輯播放列表

10. AirPlay：

●在飯店房間也能用 AirPlay

11. AirPods：

●適應性音訊。動態融合「通透模式」與「主動式降噪」功能，根據你日常生活中的環境變化和交流互動，為你調整噪音控制體驗

●按一下就能靜音和解除靜音

●更新「自動切換」功能，在不同 Apple 裝置間切換 AirPods 時，變得更容易、更快速且更穩定

12. 地圖：

●下載地圖方便離線使用

13. Spotlight：

●最佳搜尋結果中包含 App 捷徑

14. 圖像查詢：

●可從照片和影片中尋找更多資訊

15. 健康 App：

●心理健康與視力健康的全新功能，提供強大的深入洞察

16. 隱私權與安全保護：

●「通訊安全」現在包含對敏感影片和照片的保護措施。保護範圍不僅限於「訊息」，也擴展至經由 AirDrop、全系統的照片選擇器、FaceTime 訊息、「電話」app 中的「聯絡人海報」，以及第三方 app 所收發的內容

●敏感性內容警告

●擴充「封閉模式」，幫助防範精密的網路攻擊

iOS 17支援的設備包括iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone SE 2及3、iPhone 11全系列、iPhone 12全系列、iPhone 13全系列、iPhone 14全系列，更新需要A12晶片，因此iPhone X、iPhone 8及iPhone 8 Plus將無法更新。