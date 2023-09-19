高雄力推5區「海線潮旅行」　組團玩補助車資4500元

▲高雄力推4區「海線潮旅行」，組團玩補助車資4500元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府觀光局即日起推出「海線潮旅行」團體旅遊補助，鼓勵全台旅行社組團來旅遊。為讓遊客能更深入體驗，今年除茄萣、永安、彌陀、梓官四區，更加碼蘊藏多元歷史與觀光資源的林園區，只要符合條件，每團即補車資4,500元。

觀光局長高閔琳表示，高雄是靠海洋孕育出多元文化的城市，從現代的愛河灣到純樸的漁村文化，以豐富樣貌在海線地帶成長茁壯。茄萣、永安、彌陀、梓官及林園區有豐富的觀光資源，如象徵生態保育精神的永安濕地、親近自然環境的彌陀漁港海岸光廊步道、維繫漁村產業的石斑魚養殖景觀及大啖海鮮的觀光漁港等，都在述說著海洋與居民的故事。

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▲▼高雄力推4區「海線潮旅行」，組團玩補助車資4500元。（圖／記者賴文萱翻攝）

觀光局補充說明，高雄海線觀光資源豐富，各有特殊文化及景觀，如茄萣搭舢筏悠遊二仁溪，在導覽老師的解說當中，欣賞溼地。

還有「石斑魚故鄉」永安體驗鑽石水石斑魚，肉質細緻、味道鮮甜且富涵膠原蛋白，擄獲四方饕客味蕾。彌陀漫步漯底山，走踏泥火山惡地形。到梓官逛曾三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵仔寮魚港，除了品嘗現撈的新鮮海產，務必見識魚市獨特的「糶手」拍賣。

▲高雄力推4區「海線潮旅行」，組團玩補助車資4500元。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園走訪清水巖與安樂樓體會昔日繁華，還有「市境之南樹」黃槿樹，靜靜佇立在高屏溪口守護高雄海線的最南端。透過深度旅遊方式，認識各區風土民情。

觀光局表示，歡迎旅行社組團來海線5區，每團15人以上，造訪指定景點並在當地用餐，就能申請每團車資4,500元，額度用完即停止補助，請旅行社即早辦理補助申請。

觀光局歡迎全國旅行社帶遊客來高雄體驗海線之美，欣賞體驗地方風情文化，更能將新鮮的海味帶回家，相關團體旅遊補助申請及文件請至高雄市政府觀光局網站下載。