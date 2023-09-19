剛道歉又挨轟「抹黑民進黨」　高嘉瑜曝逐字稿嘆：自己人也被帶風向

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜因過去多次砲轟黨內言論引發部分綠營支持者不滿，更被指控為民進黨九合一大選慘敗的原因之一，讓她連任之路備受挑戰，加上被視為小綠的基進黨台北市黨部主委吳欣岱、國民黨台北市議員李彥秀夾殺，使高嘉瑜的選情更加不樂觀。為此，高嘉瑜已針對之前的所作所為向選民道歉，沒想到近日因於政論節目上的討論雞蛋的一番言論，又遭批評是「抹黑民進黨」，她馬上曝光逐字稿澄清，也感嘆連同黨的人都被帶風向來質疑她。

高嘉瑜15日於《少康戰情室》談到自己買到壞掉雞蛋的經驗，事後卻遭質疑這是在講「進口蛋」。高嘉瑜表示，今年6月，她是討論社會上未爆出的「性騷黑數」恐怕是1:100，卻被有心人士惡意誣指是「指民進黨」，即使都有語音全文，但惡意的指控造謠還是持續不斷，現在又開始有惡質人士用同樣手法，故意抹黑她，開始有不明就裡被帶風向、人云亦云的人到她的臉書謾罵，甚至連本黨的立委都被帶風向來質疑她，她覺得非常遺憾。

高嘉瑜說，若調出節目的完整的影片，她講得非常清楚，除了講真正臭蛋是黑蛋的可怕經驗，還特別強調買的是國產蛋，但「裝睡的人叫不醒」、「想抹黑你的人總是有辦法」、「要罵你的人總是有理由」，這種三人成虎、到處造謠抹黑謾罵的惡質風氣除了製造對立、撕裂台灣，更無助台灣的善良美好，這些人活在一個抹黑造謠的網路世界，但她卻是每天從早到晚在港湖基層為民眾打拚，從公園、市場到垃圾車，她的努力不會停，也謝謝還是有真台派的正義之士願意逆風相挺，讓她持續相信社會的善良溫暖，也會持續秉持善良面對邪惡。

高嘉瑜節目談話逐字稿：

說實話 好蛋壞蛋很容易分辨

尤其是壞蛋

因為我自己曾經買過一盒蛋

那個國產的蛋

結果一打開

因為我煮麵放上去是黑色的

然後很臭...

就是很像蛤蜊的那種臭腥味

整碗麵都不能吃

我第一次生平遇到

你擺了2個月

我沒有 我不知道擺多久

但是我那個買

買來到現在

通常我雞蛋

因為我一個人吃 一個人煮

所以我蛋放在冰箱

可能三四個月都還繼續吃

原則上都還可以吃

只是它可能沒有那麼完整

就是常常打蛋會碎掉

那就代表蛋不新鮮

今天所進口的這批蛋

我覺得大家也可以檢驗

如果真的是黑到不行

那種臭蛋的話

那真的是非常離譜

今天台農被質疑的這批蛋

最嚴重的問題

是它的有效期限是到9月24日

雖然還沒有過期

但是它標10月5日

這個標示的問題

讓農業部要求他

必須要全面回收

剛剛大家提到說

這個蛋到底流向哪裡

我覺得也要讓大家知道

交代清楚 讓大家知道說

至少我吃到的我安不安心

今天台中市政府

確實有去要這個資料

但是今天鄭文燦

也有出來說明說

台中市政府的承辦人員

打電話跟農業部要資料

農業部請他用公文的方式

他們再回覆

所以原則上我覺得政府

針對大家現在質疑的進口蛋

不管是標示日期 安全性

流向等等

都應該一一地說清楚

讓大家安心

但是如果打出來的蛋是黑色的

那絕對是壞蛋不能吃了