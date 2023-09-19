新婚半年老公酒駕被關5個月　「出獄跑了」妻火大離婚

記者黃翊婷／綜合報導

新竹人妻小翠（化名）與丈夫阿華（化名）在2021年3月間結婚，沒想到新婚半年丈夫就因為酒駕入獄5個月，出獄之後返家也只會要錢，要不到錢便直接「消失」，連女兒都找不到人，考量到雙方已經近2年沒有共同生活，因此決定向法院訴請離婚，日前已獲得新竹地院法官裁准。

▲阿華新婚半年就因為酒駕案件被判入監服刑。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小翠在判決書中主張，2021年3月間與丈夫結婚，婚後丈夫不務正業，時常向她索討金錢花用，加上喜歡飲酒，新婚期間就因為酒駕案件被判刑，2021年11月入監服刑，直到2022年4月才執行完畢。

小翠接著說，丈夫出監之後，返家也只是為了向她要錢，被拒絕便直接「消失」，從此不知去向，雙方也沒有再聯絡，她等到今年年中都沒有見到丈夫回來，於是向警局通報失蹤，這才知道原來丈夫的女兒早在2022年間就已經通報失蹤，考量到夫妻倆已經沒有共同生活，也沒有任何聯繫，因此決定向法院訴請離婚。

阿華經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，阿華婚後不久就因為酒駕案件入監服刑，出監後行蹤不明，夫妻倆已經近2年沒有共同生活，難以認定雙方仍有維持婚姻關係的意願，婚姻關係產生重大而不能回復的破綻，可歸責程度也是男方較高，最終裁定准許小翠的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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