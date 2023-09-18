高雄男酒駕一路闖紅燈！遭圍捕衝進拖吊場　竟騎車猛撞1警掛彩

▲高雄狠男酒駕上路遭警圍捕，逃不了竟騎車猛撞…1員警掛彩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名29歲的劉姓男子日前酒駕上路，還一路狂闖紅燈，遭到警方攔下要求停車受檢時，隨即逃逸誤入一處位置隱蔽的拖吊場。眼見前方無路可逃，劉男情急之下竟衝撞圍捕員警，導致林姓員警手腳多處擦挫傷。劉男後續遭警方制伏，酒測值超標，被依法送辦。

岡山分局橋頭所警員14日20時許執行巡邏勤務時，看見一名男子騎機車，在橋頭區成功路上一路闖紅燈直行，隨後立即鳴笛要求男子停車受檢。

▲劉男酒駕上路遭警圍捕，過程中還衝撞員警，最後被警制伏依法送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒想到劉男不配合停車受檢，還馬上右轉打算鑽進小路躲避稽查，不料卻誤入了位置隱蔽的橋頭拖吊場。眼看前方無路可逃，警方又在門口圍堵，情急之下劉男竟衝撞警方，造成林姓員警手腳多處擦挫傷。

▲▼高雄員警圍捕酒駕男子遭衝撞，全身擦挫傷掛彩。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，逮捕過程中，劉男身上飄散濃厚酒味，情緒激動地不停以不雅字眼辱罵警方，最後經酒測，劉男酒測值已遠超過法定標準值。

警方除了依公共危險、妨害公務及傷害罪嫌將劉嫌移送偵辦外，另依道路交通管理處罰條例第53條、第60條，分別對劉嫌舉發闖紅燈及拒絕停車接受警方稽查而逃逸等違規事由。