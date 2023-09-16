男公園喝酒騎車回家！闖紅燈還逆行　「撞警全身傷」惡劣畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名杜姓男子酒後騎車，恰好遇上警察臨檢，不過他不願受檢，還一路闖紅燈、逆向在街上逃竄，甚至還惡意衝撞警用機車，導致黃姓副所長身上多處擦挫傷，警方將杜男壓制逮捕，訊後移法移送偵辦。

▲高雄男醉駕上路，躲避查緝還衝撞員警，害副所長人車倒地全身傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在13日晚間10點，小港派出所副所長黃正哲、警員王健琳執行巡邏勤務時，在二苓路、民益路口發現一部機車紅燈右轉，警方示意男騎士路邊停車受檢。

▲男騎士一路闖紅燈、逆向、蛇行躲避查緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過男騎士拒絕停車，沿路還不斷地闖紅燈、逆向、蛇行逃竄，逃逸過程中還惡意衝撞副所長黃正哲所騎乘的警用機車，導致黃副所長人車倒地，全身多處擦挫傷。

警方最後在小港區松金街一帶，成功攔截杜姓騎士並壓制逮捕，並於10點15分實施酒測，酒測值遠超過法定標準值。據了解，39歲杜姓男子下班後與朋友約在公園喝酒，酒後貪圖方便，選擇騎車回家。

▲杜男被員警壓制在地，經酒測後發現酒測值超標。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方當場依公共危險罪、妨害公務、肇事逃逸公共危險罪等現行犯移送偵辦，併依《道路交通管理處罰條例》就杜嫌危險駕車等連續違規行為製單舉發。