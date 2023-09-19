高雄加強噪音管制！住宅區洗衣店半夜禁止洗脫烘　最高可罰3萬元

▲高雄市禁止住宅區洗衣店夜間洗脫烘。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為減少夜間噪音擾民狀況，高雄市環保局公告修正噪音管制區內的禁止行為，其中，規定住宅區自助洗衣店不得在夜間洗脫烘。另外，營建工地施工部分，加嚴增設噪音防制措施，汽機車也須使用原廠或經認證排氣管才能上路，否則將依法開罰。

高雄市將修正公告噪音管制區內的禁止行為，這次主要修正內容有三項，第一，洗衣業不得在夜間（晚間10點至翌日上午8點）使用動力機械從事洗脫烘行為，但若在第三類、第四類的噪音管制區（住商混合區、商業區、工業區、漁業區、倉庫區）則是除外。

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▲高雄市環保局稽查自助洗衣店。（圖／記者賴文萱翻攝）

第二，營建工地在特定時段（晚間10點至翌日上午8點及例假日12點至14點）禁止施工，施工須經目的主管機關同意，且還要在現場設置相關防治措施，例如，隔音布、消音屋、隔音罩等。但道路鋪設工程不在此限。

第三，機動車輛不得使用未經中央主管機關認可的排氣管行駛於道路上，減少噪音擾民情況。也就是，汽機車須使用原廠或經認證的排氣管上路，否則將受罰。

高雄市環保局空噪科長王亭鈞指出，相關公告內容將報環境部核定後公告實施。若經民眾投訴，經稽查人員查獲產生噪音，將可依違反噪音管制法，開罰3千元至3萬元，並要求立即改善，得連續開罰到改善為止。