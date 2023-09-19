百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

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百億大亨朱國榮「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

朱國榮近來被目擊登上一艘85呎長、造價逾9千萬元的豪華遊艇，圖為同呎吋船示意圖，非所搭乘船隻。（翻攝台灣精品得獎官網）

▲朱國榮近來被目擊登上一艘85呎長、造價逾9千萬元的豪華遊艇，圖為同呎吋船示意圖，非所搭乘船隻。（圖／鏡週刊提供，下同） 

圖、文／鏡週刊

知情人士透露，朱國榮計畫偷渡出境早有預謀。有目擊者在8月間多日看到朱國榮現身北部遊艇港，懷疑他從該處搭乘豪華遊艇出海，應已抵達菲律賓。據目擊者形容，8月19日看到朱國榮在遊艇港內的一艘遊艇上，感覺非常享受，本月初，朱又再被直擊登上一艘85呎長豪華遊艇。 

目擊者指出，以前和朱國榮共事過，所以對他很熟悉，8月間恰巧去該遊艇港遊玩，一眼就認出朱國榮，直擊朱國榮與長腿美女與友人在遊艇上舉行派對同樂，現場也有嬰兒。知情人士研判，朱頻頻現身遊艇港，恐怕是為計畫偷渡預作熱身，刻意製造常出現在遊艇上的印象，藉以鬆懈海巡署的戒心。

朱國榮近來經常至現身北部遊艇港星晨，有目擊者二度看見朱國榮登上豪華遊艇。

▲朱國榮近來經常至現身北部遊艇港星晨，有目擊者二度看見朱國榮登上豪華遊艇。

地方人士指出，遊艇港的確是「坐桶子」（偷渡出海）的好地方，由於遊艇價格動輒千萬甚至上億元，是上流社會人士才玩得起的休閒，在出海查驗上，通常比漁船或海釣船出海還要寬鬆。

知情人士說，誰搭上船出海通常只會簡單核對一下身分，出海時只要躲在船艙內房間，並不會有人上船逐一清查，除非是有人通報，否則搭遊艇偷渡成功率極高。2007年，涉超貸70億元的前台鳳董座黃宗宏入獄服刑前，也曾戴著漁夫帽企圖從基隆八斗子偷渡，因被檢舉，僅徘徊在岸邊尚未登船，就遭警方成功攔截。

9月7日下午3點，朱國榮提早4小時至台北市三張犁派出所報到，隨即失聯。（翻攝畫面）

▲9月7日下午3點，朱國榮提早4小時至台北市三張犁派出所報到，隨即失聯。

本刊調查，朱國榮登上的這艘遊艇，當地盛傳是周哲男等人投資以300萬美元，近台幣1億買下，遊艇85呎長，船艙內有3個房間，設備非常豪華，而兩次被目擊在遊艇時都由周哲男相陪。

有消息指出，目前這艘遊艇已開往菲律賓，短期不會回來。巧合的是，在朱國榮9月7日逃亡隔天，9月8日周哲男就出任國寶集團旗下松崗公司董事長。不過以上種種傳聞及巧合，都有待檢警調查釐清。

極限超跑達人周哲男（圖）成為朱國榮的事業夥伴。他在朱失聯當天出任國寶集團旗下的松崗公司董事長。（翻攝極速超跑競速臉書）

▲極限超跑達人周哲男（圖）成為朱國榮的事業夥伴。他在朱失聯當天出任國寶集團旗下的松崗公司董事長。

本刊調查，周哲男在超跑圈內小有名氣，他經營極速超跑集團，且從事超跑保險代理人、極緻超跑租賃，也有組極速超跑車隊，替客戶處理比賽相關事務，服務從廠車交易到出賽安排都有，周哲男也經常組富豪客戶超跑團到國外參加比賽。2015年間，周哲男曾遭東鉅企業副董事長范芳彰指控，加入其所組的賽車團後，花了1,200萬元買法拉利跑車，車子卻出問題，彼此對簿公堂，後來雙方和解，周哲男也曾與藝人姚元浩搭檔賽車，周哲男後來與朱國榮成為事業合作夥伴。

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