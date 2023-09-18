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社會 社會焦點 保障人權

蒙面慣竊雙人組專偷娃娃機　靠萬能鑰匙得手2萬再摸走一番賞

記者張君豪／台北報導

台北市中正區出現專偷娃挖機蒙面慣竊！兩名蒙面人在4月份凌晨到中正區某娃娃機店盜竊娃娃機內硬幣和高價獎品，業者事後報警。警派員鑑識並擴大調閱監視器，發現竊嫌先在新北市新店竊車犯案，鎖定在大台北地區犯下多起娃娃機竊盜案的黃姓慣竊2人組，將2人追緝到案，訊後依加重竊盜罪送辦。

▲兩名黃姓竊嫌連續闖入北市汀洲路娃娃機店行竊遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兩名黃姓竊嫌進入北市汀洲路娃娃機店行竊遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

中正二警方表示：兩名黃姓竊嫌在4月7日凌晨3時許，駕駛偷來車輛到汀州路的娃娃機店，熟練使用萬能鑰匙打開娃娃機的零錢箱並盜取現金。兩家娃娃機店遭搜刮共損失約兩萬元現金，最後離開時還帶走部分機台內的高價商品。

▲兩名黃姓竊嫌連續闖入北市汀洲路娃娃機店行竊遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現：兩名竊嫌會先試玩娃娃機，據此研判店內何部機器的現金收益更高，並使用萬能鑰匙打開鎖住的娃娃機台，搜刮零錢箱及櫥窗商品，竊嫌當晚搜刮兩間店家機台，得手約2萬多元現金，甚至把業者拿來餽贈消費者的高價特殊公仔「一番賞」都順手偷走，這些特殊公仔價格較高，市價達數百元到數千元之譜，手段相當惡劣。

中正二警方獲報後調閱監視器，鎖定2名黃姓竊嫌涉案，警方順利破案逮捕2人到案訊後依法移送，7月20日台北地檢署將兩人依觸犯竊盜罪提起公訴，中正區警方提醒商家，店內高價商品請妥適保存以免引起竊賊覬覦，可添增防盜措施。

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