扯！零食夾娃娃機「夾出過期1個月爆米花」　衛生局怒開2罰單

記者許宥孺／高雄報導

現在夾娃娃機內不只會放娃娃，有些業者也會放3C用品、零食等。就有民眾在高雄一個零食機台內，夾到一罐彩虹爆米花，但竟是過期零食。衛生局到店家進行稽查，發現店內有11件過期食品，將依食安法處6萬元以上罰鍰；另還發現業者未依規定標示資訊，也依同法處3萬元以上罰鍰。

▲民眾到夾娃娃機店試手氣，竟夾出過期一個月的爆米花。（圖／翻攝自記者爆料網）

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有民眾17日到楠梓區一家連鎖夾娃娃店試手氣，成功夾到了一罐「彩虹爆米花」，仔細看包裝，發現保存有效日期竟是「2023/08/03」，整整過期一個多月，嚇壞表示：「過期是啥毀？太扯了！」並直呼：「這樣真的可以嗎？」

▲衛生局當日晚間即前往店家稽查，查出11件過期食品。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局當日晚間即派員前往店家稽查，經查，發現其中4台夾娃娃機機台內擺售的「彩虹爆米花」、「韓國不倒翁杯麵」等，共11件逾期食品，後續依食品安全衛生管理法第15第1項第8款暨同法第44條規定處6萬元以上罰鍰，逾期食品現場監督銷毀。

衛生局表示，另查獲機台外部沒有標示業者名稱或姓名、地址及電話號碼衛生局將依食品安全衛生管理法第25條暨同法第47條規定，針對業者負責人處以新臺幣3萬元以上罰鍰。

▲稽查人員也發現店家標示資訊不全。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府5月起即針對轄內自動選物販賣機進行大稽查，當時共查獲84台資訊未標示或標示不全。衛生局表示，6月份不合格業者已依法處分並複查合格，將持續加強夾娃娃機販售食品查察，並呼籲機台業者善盡自主管理，販售的食品標示須符合食安法相關規定，且加強有效期限管理，以維護民眾食品安全。