快訊／新店社區更換蓄水池馬達　工人遭電擊落水送醫亡

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區中正路上某社區發生工安意外。一名工人更換社區地下2樓蓄水池馬達時，照明用電源延長線漏電，導致工人觸電後跌入蓄水池內，工人當場昏迷，一旁同事連忙報警，警消抵達，發現工人胸前一處電擊傷，頭部有撞擊傷，並且已無生命徵象，立即協助脫困，經送醫搶救後，仍宣告不治。

▲林男救出後，已無生命徵象，救護人員立即送往醫院急救。（圖／陸運陞攝）

據了解，新北市新店區某社區，為國宅所改建社區大樓，由於地下蓄水池抽水馬達故障，經社區聯絡維修廠商，今天（18日）早上11時許，廠商派遣55歲林男、54歲沈男2名維修師傅到場。進入施工地點時，2人先將抽水馬達斷電，由於在地下2層，光線不佳之下，2人連忙拉延長線準備照明。

▲警消人員爬上蓄水池，準備協助昏迷的林男脫困。（圖／陸運陞翻攝）

但不料該延長線漏電，導致林男胸口遭到電擊，林男當場昏迷，頭部撞擊池邊，隨後跌入蓄水池內，一旁的沈男見狀立即報警，警消抵達，將命危的林男從蓄水池內脫困，並立即送往醫院治療，但經急救仍宣告不治。警方目前仍在了解林男觸電原因。新北市消防局第四大隊長陳志瑋呼籲，更換維修電器時應事先斷電，以免發生意外。

▲林男遭電擊後，昏迷跌入蓄水池內，警消從狹小空間搶救。（圖／陸運陞翻攝）