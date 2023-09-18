日本富士山登山客過多　官方擬強制收費、建鐵道解決

▲富士山迎來大量遊客。（圖／路透，下同）

中央社記者戴雅真東京18日專電

日本富士山登山客過多導致亂象叢生。山梨縣知事長崎幸太郎說，為解決「觀光公害」（overtourism）問題，計劃建設「富士山登山鐵道」，以有效管理登山客。靜岡縣知事川勝平太則考慮把自由繳交的入山費改採強制收費。

●富士山登山鐵道

富士山2013年6月22日被聯合國教科文組織（UNESCO）選為世界文化遺產，今年是10週年，但登山客人數過多，使得富士山就要變成垃圾山。

富士山最受歡迎的登山口吉田口位於山梨縣。長崎幸太郎在東京的日本外國特派員協會發表演說時警告，「這種狀態持續下去，富士山搞不好會被從世界文化遺產登錄上除名」。

他說，UNESCO當年提出，富士山有「（登山客）人數過多、環境負荷過重，以及人工景觀過於顯眼」等3項問題，為了解決這些問題，10年來付出很多努力。

他表示，為了控制來訪人數，山梨縣目標是在河口湖通往富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1到10合目）的收費道路「富士Subaru Line」上興建輕軌系統，廢除汽車行駛，改由「次世代型路面電車」（LRT）載運登山客，藉此達成人數控管。

長崎指出，「富士山正在發出悲鳴，必須思考把（觀光的）量轉化成質」。他認為，建設鐵道是對富士山自然景觀破壞最少的做法。

這條輕軌系統長約25公里，因為使用既有車道，能降低建設難度，LRT在噪音與搖晃程度上也能降到極低。列車每次能載運約120人，上山約52分鐘，下山約74分鐘，興建費用約1400億日圓。若票價定在每人往返1萬日圓，預料每年有300萬人搭乘。

這項構想早在2021年就提出，但隨著富士山登錄世界文化遺產10週年而再次發酵。

然而，這項想法在當地遇到不小反對聲浪，認為建設鐵路的成本過於巨大。富山吉田市長堀內茂建議，與其修建鐵路，不如規定只有電動巴士可以上山，延長目前實施的私家車禁止上山限制。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，2019年約有506萬觀光客造訪山梨縣的富士山5合目。UNESCO一直呼籲控制觀光客人數，避免破壞富士山神聖的氣氛。

山梨縣知事政策局次長和泉正剛說，當局希望透過上山管制等措施，逐年減少到訪人數，最終能控制在每年300萬人左右。

▼當局希望逐年減少到訪人數，最終能控制在每年300萬人左右。（圖／CFP）

●富士山入山費

富士山有3個登山口位於靜岡縣。靜岡縣知事川勝平太對於登山亂象提出的解方，則是把由登山者自由繳交的「保全協力金」（入山費）改為強制收費。

他說，詳細收費方式還需要討論，但「富士山是國寶，也是遺產。我們都同意登山者必須要公平負擔（保護責任）」。

對於強制徵收入山費，日媒報導，根據部分調查統計，「絕大部分登山客持贊成意見」，但有許多開設山屋的業者反對，因此徵收辦法還須協調。

日本經濟新聞報導，2022年靜岡縣收到入山費的比率為57%，低於山梨縣的73%，靜岡縣今年把目標放在70%。

●呼籲分散登山、不要彈丸登山

隨著登山客回流，富士山休息小屋預約量激增，而訂不到小屋的人恐會採取「0泊2日」的「彈丸登山」方式。他們不在小屋休息一晚，而是徹夜出發，攻頂後立刻下山，整趟行程不休息過夜；但這麼做不僅容易因睡眠不足引發意外，還因為身體沒有時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫風險。

當局表示，如果彈丸登山者太多，在山頂附近可能造成人潮擁堵，在傾斜角度極大的山頂附近排隊容易引發事故，且夜間登山看不清腳下，容易發生意外，呼籲登山客切勿彈丸登山。