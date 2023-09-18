南韓最大在野黨魁李在明絕食抗議19天　近乎喪失意識急送醫

▲李在明絕食抗議第19天，周一上午健康狀況惡化送醫。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明的反政府絕食示威18日進入第19天，但清晨血糖突然下降、近乎喪失意識，健康狀況惡化，在上午7時10分搭乘救護車緊急送醫。另一方面，南韓檢方18日提請法院批准逮捕李在明。

韓聯社報導，依據民主黨發言人朴省俊（Park Sung-joon）的說法，李在明18日上午健康狀況極差，精神恍惚不清，不得不打急救電話，現階段尚不清楚李在明能否繼續進行絕食抗議，黨內會持續關注他的健康狀況。李在明送醫後，黨鞭朴洸瑥等黨內高層人士到醫院探病。

▲李在明絕食第18天時，說話困難極度虛弱。（圖／CFP）

李在明為了抗議政府多項政策不當，包括未能反對日本核處理水排入海、政府對經濟管理不善、對梨泰院踩踏事件缺乏問責等，8月31日起在國會大廈前搭設帳篷絕食抗議，到了9月13日把抗議地點移至辦公室，但身體狀況越來越差。

報導指出，執政黨國民力量黨盼李在明早日康復之際，敦促他重返國會處理民生議題。

在此之際，李在明正因腐敗指控接受調查。在他18日上午送醫之後，韓國檢方周一提請法院批准逮捕李在明，罪名是違反信任、賄賂、與土地開發醜聞案有關的指控以及涉入對北韓非法匯款事件。