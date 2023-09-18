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富士山恐從世界遺產除名？　疫後過度旅遊「變垃圾山」連爆亂象

▲▼富士山2023年夏季登山季迎來大量遊客，垃圾與環境問題讓日本官員頭痛。圖為日本富士山吉田路線五合目。（圖／路透）

▲富士山2023年夏季登山季迎來大量遊客，垃圾與環境問題讓日本官員頭痛（圖／路透）

文／中央社

日本第一高峰富士山每年吸引許多海內外登山客，隨著疫情後限制放寬、外國遊客回流，今年湧進較往年更多遊客，登山口公廁垃圾遍地，還有旅客穿著短袖短褲輕便服裝就想嘗試攀爬，亂象叢生。

富士山2013年6月22日被聯合國教科文組織（UNESCO）選為世界文化遺產，今年是10週年，但UNESCO當時指出，富士山有登山客人數過多、環境負荷過重等隱憂。

登山客人數暴增
富士山一年中絕大多數時間都被白雪覆蓋，僅在7月到9月開放登山，每年都吸引數十萬人攻頂觀看日出。

根據日本環境省統計，富士山登錄為世界遺產的2013年，有超過30萬名登山客前往朝聖。截至2019年，每年登山客人數保持在約20萬人。2020年因為COVID-19疫情閉山，2021年登山客人數約7萬8500人，2022年約有16萬100人。隨著疫情後旅客回流，預料今年會是4年來首次超過20萬人。

山梨縣政府表示，雖然當局限制普通車輛的通行車數，但不受限制的觀光巴士等卻大幅增加。

記者在今年開山期間結束前一天，前往最受歡迎的山梨縣吉田口，短短數小時就有多輛大型巴士載著觀光客抵達，旅客有日本當地人，來自海外如泰國、越南，以及8月剛解禁的中國旅行團等。

當地土產店老闆小佐野受訪表示，今年的登山客人數比去年明顯增加，但還沒有完全恢復到疫情前水準，據觀察還是日本的登山客為最大宗。

據環境省調查，今年7月1日開山後，截至7月17日累計有4.2萬人登山，較2019年增加4成。

▲▼富士山疫後過度旅遊，擠滿登山客，亂象叢生。（圖／達志影像／美聯社）

▲富士山擠滿登山客，亂象叢生。（圖／達志影像／美聯社）

垃圾不落地規定嚴格
在吉田口可以觀察到一個現象，就是四處找不到垃圾桶。這是因為富士山5合目開始就是「國立公園特別保護地區」，有「垃圾不落地，自己帶回家」及禁止生火等嚴格規定，這也使得少數有垃圾桶的地方，像是公共廁所，成了大量垃圾堆積的地方。

山梨縣官員表示，許多登山客會在離開前把垃圾丟在廁所，甚至滿出來堆到地上也不顧，打掃人員每天得清掃多次才能勉強維持整潔，非常有礙觀瞻。

店家小佐野表示，在店鋪購買的食物與商品，店家會協助整理垃圾，但登山客自行帶來的垃圾，還是希望他們能自行整理，這也是富士山上的規定。

管理當局表示，登山客隨手丟棄的垃圾包括便當盒、寶特瓶、吃不完的食物等。最近甚至有人下山後，就把攻頂時穿的衣服隨手丟棄，衣物類的垃圾也增加不少，光是一個登山季回收的垃圾就多達600公斤。

登山客輕裝簡便、準備不周全
除了沒有垃圾桶外，在海拔2000多公尺的5合目還有另一個很有趣的現象，就是每個人的裝束不一。從短袖短褲、夾腳拖鞋，到穿著登山服、登山鞋、配備登山杖的全副武裝都有。

有中國觀光客打著傘、穿著球鞋與緊身褲，走到登山口與標誌合影，象徵到此一遊。也有越南登山客裝備齊全，他們受訪表示，此行就是要來登山，事前做功課知道富士山早晚溫差極大，因此做好準備。

在吉田口救護站工作的救護員吉川俊惠說，救護站每天會接到各式各樣的求助要求，一個月下來大概出動80多次，接到的求救電話則更多。

她表示，有些登山客準備不足，最常見的是上山後出現失溫等症狀，或是不小心跌倒挫傷等，會在救護站簡單治療後送下山。但也有登山客打電話說走不動了，要求派人去接，甚至有人要求幫忙叫計程車，都令人非常無語。「來到這裡是要登山，不是來遊憩場所觀光，希望大家盡量能夠自己上去、自己下來。」

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