搶吃卡士達餐包、布丁雪派！　「beard papa’s聯名新品」超商才有

▲3款鬍子爺爺聯名新品超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鬍子爺爺又來了！繼香草卡士達冰淇淋後，有超商再度攜手日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」一口氣推出3款新品，不僅有超罪惡卡士達餐包，還有卡士達布丁雪派等吃，一次滿足甜點控，即日起於全門市陸續上市，還有限時2周第2件6折優惠。

▲▼3款聯名新品通通吃得到濃郁卡士達。

「全家Xbeard papa’s」再度推出3款聯名甜點飲品，通通使用招牌卡士達入料，首推全新冰品「卡士達布丁雪派」，是摩納餅搭配卡士達、香甜布丁融心，大口咬下超滿足，即日起搶先開吃；還有乳含量50%以上的「卡士達奶茶」，以及擠進滿滿卡士達餡的「卡士達餐包」，2款新品則分別於9月19日、9月20日陸續上市，通通不能放過，9月20日起至10月3日還可享鬍子爺爺卡士達新品任選第2件6折好康。

▲7-11開賣IG「韓國擬真麵包」。

另，7-11近日也強勢開賣IG爆紅「韓國擬真麵包」，使用韓國配放麵粉製成外脆內Q的地瓜、馬鈴薯及南瓜造型麵包，地瓜餡為台農66號紅肉地瓜，馬鈴薯則搭配起司、奶油與鮮奶，南瓜麵包是以奶油乳酪呈現香甜滋味，每盒還附贈超Q乳酪造型湯匙，即日起至11月12日限時開放預購。