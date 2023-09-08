新婚人妻和教練「床上健身」　夫氣炸先放生再討100萬

記者黃翊婷／綜合報導

台中王姓女子與李姓男子結婚1年之後，竟和施姓健身教練發生婚外情，兩人不僅親吻、擁抱，還一起過夜並發生性關係，結果婚姻因此破裂，她和施男也雙雙挨告。台中地院法官審理後，判王女、施男應連帶賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲李男抓包妻子外遇健身教練。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

李男在判決書中主張，和王女是在2016年間開始交往，同居之後情投意合，彼此也都覺得感情穩固，可以一起白頭偕老，於是在2020年5月登記結婚，沒想到婚後1年，妻子前往健身房運動結識教練施男，兩人竟然發展出婚外情，不僅做出親吻、擁抱等行為，還一起過夜並發生性關係，讓他大受打擊，並於2022年10月間離婚之後，再提告求償100萬元。

施男則辯稱，王女曾抱怨婚姻不順，還拿出已經簽名的離婚協議書，所以當時他並不知道李男和王女其實還未正式離婚；此外，李男雖然拿出一對男女相互擁抱的照片當作證據，但照片模糊不清，根本無法辨識照片中的男女是誰，因此不能僅憑一張背影照就說他與王女有「超友誼」的關係。

不過，王女對於丈夫的控訴表示沒有意見，但不同意賠償金額的部分。

台中地院法官檢視2022年7月29日李男與王女、施男對質的錄影光碟及譯文，李男接連詢問兩人是否有交往、接吻、擁抱、過夜以及發生性關係，兩人均點頭表示認同。

而在王女與施男的LINE對話紀錄中，2022年7月5日王女曾傳送與李男討論改善婚姻狀況的對話截圖給施男，施男回覆，「我覺得妳不如直接一點問他到底是什麼原因」、「反正他都想要離婚，問清楚死得明白一點」。

法官認為，從錄影證據及對話紀錄證據可知，施男是在明知王女已婚的狀態之下，仍與對方交往，且交往期間發生過接吻、擁抱、共同過夜等行為，因此不採信他的說詞，考量到雙方的經濟收入等因素，最終判王、施兩人應連帶賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。