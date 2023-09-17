防iPhone 15遭「入店暴力洗劫」　英電信商將推數位浮水印自保

▲蘋果加州總部展示的iPhone 15 Pro系列手機。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

蘋果新款iPhone 15將於9月22日正式上市，然而，英國手機零售業者正在準備應對具組織性的強盜集團犯罪。天空新聞指出，去年英國電信商店發生300多起類似事件，有電信業者打算在即將販售的iPhone 15商品上印製特殊代碼，以利警方更容易追蹤贓物。

根據天空新聞報導，英國電信業聯合組織「通信犯罪戰略小組」（CCSG）數據顯示，2022年300多起電子商品入店強劫案件中，高達半數發生在年末最後3個月，同時也是在該年新款iPhone上市之後發生的。英國大型電信商Three UK希望與法證財產標記系統Selecta DNA以及國家商業犯罪中心（NBCC）合作，推出數位浮水印技術。

CCSG主席沃德（Mark Ward）表示，CCSG毫不掩飾「我們正在為手機做記號」的事實，這是一種威懾手段，「我們將在商店裡張貼公告，希望這樣能從一開始就阻止人們拿走它們（商品）。」

▲英國電信業者希望透過數位浮水印等特殊標記，來防止店面的iPhone 15手機被盜。（圖／路透）

Three UK位於倫敦牛津圓環站（Oxford Circus）的旗艦店店經理湯普森（Joel Thompson）是參加數位浮水印培訓課程的員工之一，他說自己在Three UK工作8年以來「文化發生了變化」，竊賊變得「更有攻擊性」。他最糟糕的一次經歷是，大約4個人同時走進店裡，拿走手機時非常具侵略性，當時客人甚至還在滑手機，搶匪更警告工作人員退後，不要介入。

Three UK建議員工們，若店內遇到嚴重事件應該退後一步，以自保為重。但獨立經營的小型手機店業者卻無法承受這些搶劫頻繁發生，所帶來的巨大損失。40歲自營業者法赫德（Muhammad Fahad）5個月前被搶了價值超過1萬英鎊（約新台幣39.5萬元）的商品，搶匪拿鐵槌攻擊他的手，於是他只好放棄阻止，至今這些商品仍未追回，「我不知道需要多久時間才能從情緒和經濟上的痛苦中恢復」。