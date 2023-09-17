　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防iPhone 15遭「入店暴力洗劫」　英電信商將推數位浮水印自保

▲▼蘋果iPhone 15系列手機。（圖／路透）

▲蘋果加州總部展示的iPhone 15 Pro系列手機。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

蘋果新款iPhone 15將於9月22日正式上市，然而，英國手機零售業者正在準備應對具組織性的強盜集團犯罪。天空新聞指出，去年英國電信商店發生300多起類似事件，有電信業者打算在即將販售的iPhone 15商品上印製特殊代碼，以利警方更容易追蹤贓物。

根據天空新聞報導，英國電信業聯合組織「通信犯罪戰略小組」（CCSG）數據顯示，2022年300多起電子商品入店強劫案件中，高達半數發生在年末最後3個月，同時也是在該年新款iPhone上市之後發生的。英國大型電信商Three UK希望與法證財產標記系統Selecta DNA以及國家商業犯罪中心（NBCC）合作，推出數位浮水印技術。

CCSG主席沃德（Mark Ward）表示，CCSG毫不掩飾「我們正在為手機做記號」的事實，這是一種威懾手段，「我們將在商店裡張貼公告，希望這樣能從一開始就阻止人們拿走它們（商品）。」

▲▼蘋果iPhone 15系列手機。（圖／路透）

▲英國電信業者希望透過數位浮水印等特殊標記，來防止店面的iPhone 15手機被盜。（圖／路透）

Three UK位於倫敦牛津圓環站（Oxford Circus）的旗艦店店經理湯普森（Joel Thompson）是參加數位浮水印培訓課程的員工之一，他說自己在Three UK工作8年以來「文化發生了變化」，竊賊變得「更有攻擊性」。他最糟糕的一次經歷是，大約4個人同時走進店裡，拿走手機時非常具侵略性，當時客人甚至還在滑手機，搶匪更警告工作人員退後，不要介入。

Three UK建議員工們，若店內遇到嚴重事件應該退後一步，以自保為重。但獨立經營的小型手機店業者卻無法承受這些搶劫頻繁發生，所帶來的巨大損失。40歲自營業者法赫德（Muhammad Fahad）5個月前被搶了價值超過1萬英鎊（約新台幣39.5萬元）的商品，搶匪拿鐵槌攻擊他的手，於是他只好放棄阻止，至今這些商品仍未追回，「我不知道需要多久時間才能從情緒和經濟上的痛苦中恢復」。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
兄弟詹子賢爆氣　怒摔頭盔
吃沒煮熟吳郭魚　女手腳發黑截肢保命
才剛求婚女友！敖犬曝「婚禮進度」
我家門口不准停！「1照片秒懂了」萬人挺
看17個醫生都沒用！男孩疼痛3年　媽靠ChatGPT找出病因
北東「轉涼迎雨」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃沒煮熟吳郭魚染致命病菌！　女子手腳發黑、腎衰竭截肢保命

看了17個醫生都沒用！男孩飽受慢性疼痛3年　媽靠ChatGPT找出病因

男童「喉嚨卡異物」快要窒息　母親呼救！衝出專業護士1招救命

防iPhone 15遭「入店暴力洗劫」　英電信商將推數位浮水印自保

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死　目擊者：滿地都是血

大自然反撲！利比亞洪災萬人淹死遺體泡海水　BBC記者聞屍臭味反胃

2023全球「最強大」國家排行揭曉！美中俄佔據前3　日韓列入前10

颶風李伊登陸加拿大諾省！騎士遭路樹砸死　12萬人停電

寶寶眼睛突變色「看見光就哭」　媽帶女兒就醫驚：視力只剩5％

她打「精靈針」除皺　睜眼一片黑竟雙眼失明！新加坡政府要查了

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

媽教3歲兒子玩滑板車　結果反被超越她無語...

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

吃沒煮熟吳郭魚染致命病菌！　女子手腳發黑、腎衰竭截肢保命

看了17個醫生都沒用！男孩飽受慢性疼痛3年　媽靠ChatGPT找出病因

男童「喉嚨卡異物」快要窒息　母親呼救！衝出專業護士1招救命

防iPhone 15遭「入店暴力洗劫」　英電信商將推數位浮水印自保

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死　目擊者：滿地都是血

大自然反撲！利比亞洪災萬人淹死遺體泡海水　BBC記者聞屍臭味反胃

2023全球「最強大」國家排行揭曉！美中俄佔據前3　日韓列入前10

颶風李伊登陸加拿大諾省！騎士遭路樹砸死　12萬人停電

寶寶眼睛突變色「看見光就哭」　媽帶女兒就醫驚：視力只剩5％

她打「精靈針」除皺　睜眼一片黑竟雙眼失明！新加坡政府要查了

何妤玟脫口「前夫過得比我差」！　反感1類型男友：很要不得

粉絲暴衝舞台沒人管！饒舌天王「親自送他下去」傻眼轟保鑣：你不工作？

不斷更新／艾士特首次單場丟4分　猿趁對手「誤」事攻大局

劉基鴻開轟　味全前5局10比0大幅領先富邦

詹子賢爆氣摔頭盔：我其實脾氣不好　只有傻傻的他敢搭話

欣賞林凱威大將之風　呂詠臻沒想過新人王

吃Buffet打79折！五星飯店祭APP會員優惠　餐券下殺27折　

通勤月票族激增！桃園協調加開國道客運班次　四策略提交通部

「違規蛋品恐已在國人餐桌」　侯友宜要求農業部：盡速給供售流向

專家揭「6招」挑到新鮮蛋　整顆浮在鹽水上恐臭掉了

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

國際熱門新聞

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

日天婦羅名店誤將「稀釋漂白水」給顧客喝！

妻被爆與馬斯克有染　谷歌創辦人布林離婚

美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

泰國見網友被迷暈綁架　她遇車禍赤腳逃亡

日本「麝香葡萄」價格狂跌　一串只要87元

巨石強森回歸摔角擂台！　連2記招牌動作解決對手

日本陰溝人偷拍　路面下「一雙眼睛」直盯

日媒爆料身分　羽生結弦新婚妻疑曝光

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

全球最強大國家排行揭曉　美中俄佔據前3

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

短短12天　全球10國家地區「淹到爆」

更多熱門

相關新聞

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

iPhone 15正式開賣預計9／22才起跑，但外媒已開始將焦點轉向iPhone 16系列產品，這款2024年才會上市的手機從發表日期、頂規名稱、固態按鍵、尺寸、相機超長焦潛望鏡頭、價格等6大面向已在各討論版中熱議，《ETtoday新聞雲》整理如下。

iPhone 15爆「卡指紋」爭議　果粉吵翻討論版

iPhone 15爆「卡指紋」爭議　果粉吵翻討論版

陸iPhone 15預購「蘋果官網癱瘓」　果粉：躲過初一躲不過15

陸iPhone 15預購「蘋果官網癱瘓」　果粉：躲過初一躲不過15

iPhone 15 Pro Max維修費破1.2萬　AppleCare+僅900元

iPhone 15 Pro Max維修費破1.2萬　AppleCare+僅900元

安卓粉也想換iPhone 15！他揭1關鍵太吸引人

安卓粉也想換iPhone 15！他揭1關鍵太吸引人

關鍵字：

iPhone 15iPhone 15 Pro蘋果入店搶劫集團搶劫

讀者迴響

熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

瑤瑤去美國「被海關攔下來」

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

秋天來了！　3生肖財運旺

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

10億身家女星「將參選不分區立委」！

不生孩「60歲過得怎麼樣？」　一票人反曝血淋淋例子

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

《AV帝王2》女優認了「來台拍成人片」

天母二手衣攤位「男星賣家」好眼熟

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面