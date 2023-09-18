iPhone 15被爆有「2大缺陷」！　他手拿實體機傻眼了

▲蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



記者曾羿翔／綜合報導

iPhone 15正式亮相發表，預購仍舊掀起一波熱潮，果粉最快在22日就能夠拿到實體機。不過就有網友在體驗區試拿時發現iPhone 15 Pro疑似存在2種缺陷，「變色」以及「留指紋」問題，引起許多果粉討論。

綜合外媒報導，雖然iPhone 15的鈦金屬設計讓外界覺得有深刻的進步，但iPhone 15 Pro 機型疑似存在兩個問題。首先就是「變色」問題，在操作音量按鈕上就可看出，尤其是藍色與黑色版本；其次是「留指紋」，在實際使用時變得相當明顯。報導指出，指紋在iPhone 15 Pro 的邊框與按鈕上尤其明顯，可能會讓有完美主義的用戶心裡不舒服。

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▲iPhone 15有留指紋問題。（圖／翻攝自Andrew Clare推特）



科技內容創作者安德魯（Andrew Clare）就在推特貼出iPhone 15 Pro留下指紋的照片，「指紋印記看起來非常糟，照片是黑色鈦金屬以及原色鈦金屬機型」。

▲音量控制按鈕周遭出現變色。（圖／翻攝自微博）



報導還提及，微博也有出現實際操作iPhone 15 Pro的影片，從畫面可以看出機身的邊框出現變色與留指紋的問題。不過iPhone 15 還未正式上市，是否真的存在這些問題仍有待觀察，但蘋果官方致力於突破技術與材料的的決心是明確且正確的。

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