　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！　他手拿實體機傻眼了

▲▼蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

記者曾羿翔／綜合報導

iPhone 15正式亮相發表，預購仍舊掀起一波熱潮，果粉最快在22日就能夠拿到實體機。不過就有網友在體驗區試拿時發現iPhone 15 Pro疑似存在2種缺陷，「變色」以及「留指紋」問題，引起許多果粉討論。

綜合外媒報導，雖然iPhone 15的鈦金屬設計讓外界覺得有深刻的進步，但iPhone 15 Pro 機型疑似存在兩個問題。首先就是「變色」問題，在操作音量按鈕上就可看出，尤其是藍色與黑色版本；其次是「留指紋」，在實際使用時變得相當明顯。報導指出，指紋在iPhone 15 Pro 的邊框與按鈕上尤其明顯，可能會讓有完美主義的用戶心裡不舒服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲iPhone 15有留指紋問題。（圖／翻攝自Andrew Clare推特）

▲iPhone 15有留指紋問題。（圖／翻攝自Andrew Clare推特）

科技內容創作者安德魯（Andrew Clare）就在推特貼出iPhone 15 Pro留下指紋的照片，「指紋印記看起來非常糟，照片是黑色鈦金屬以及原色鈦金屬機型」。

▲音量控制按鈕周遭出現變色。（圖／翻攝自微博）

▲音量控制按鈕周遭出現變色。（圖／翻攝自微博）

報導還提及，微博也有出現實際操作iPhone 15 Pro的影片，從畫面可以看出機身的邊框出現變色與留指紋的問題。不過iPhone 15 還未正式上市，是否真的存在這些問題仍有待觀察，但蘋果官方致力於突破技術與材料的的決心是明確且正確的。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！　現打9折

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
營養師驚吐「少吃只會更胖」！6原因曝：肌肉掉光光
甜點店道歉了！「公審顧客」遭炎上
南韓擁第16處世界遺產！
撐住了！行政院證實　陳吉仲「願負責」請辭獲慰留

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事上班「拿公用菜瓜布」刷狗碗！被制止還反嗆：沒愛心

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！　他手拿實體機傻眼了

父開明支持婚姻平權⋯鼓勵兒出櫃！他苦笑：爸，我真的是直男

YouTuber主動邀請合作　收廠商4萬沙發卻延遲發片還搞失蹤

旅遊YTR小象爆「違法招募私團」！慘被觀光局開罰　本人這樣說

相信「命中注定」造成反效果！找對象先刪掉「擇偶條件」更順利

一張圖看下周變天　「首波東北風」來了！初秋北台灣轉雨有涼感

台南甜點店道歉了！「公審顧客」拿她名字作活動　遭炎上PO文滅火

豬農之子成首任農業部長　「小英男孩」陳吉仲進口蛋爭議纏身

通勤月票族激增！桃園協調加開國道客運班次　四策略提交通部

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

92歲岳母為生活費翻臉！　拿拐杖怒砸女婿百萬名車

蜜袋鼯打麻醉照超音波　醒來見肚子毛沒了懊嘟嘟

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

同事上班「拿公用菜瓜布」刷狗碗！被制止還反嗆：沒愛心

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！　他手拿實體機傻眼了

父開明支持婚姻平權⋯鼓勵兒出櫃！他苦笑：爸，我真的是直男

YouTuber主動邀請合作　收廠商4萬沙發卻延遲發片還搞失蹤

旅遊YTR小象爆「違法招募私團」！慘被觀光局開罰　本人這樣說

相信「命中注定」造成反效果！找對象先刪掉「擇偶條件」更順利

一張圖看下周變天　「首波東北風」來了！初秋北台灣轉雨有涼感

台南甜點店道歉了！「公審顧客」拿她名字作活動　遭炎上PO文滅火

豬農之子成首任農業部長　「小英男孩」陳吉仲進口蛋爭議纏身

通勤月票族激增！桃園協調加開國道客運班次　四策略提交通部

同事上班「拿公用菜瓜布」刷狗碗！被制止還反嗆：沒愛心

陳文茜「鬼門關前走一遭」！　一生受盡病痛折磨：從來不知道何謂健康

富士山恐從世界遺產除名？　疫後過度旅遊「變垃圾山」連爆亂象

出軌男回家抓包「妻子在家偷吃」！抓猴一舉動讓他下場慘了

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！　他手拿實體機傻眼了

台中明天10區「大規模停水」33小時　影響30萬戶！快儲水

父開明支持婚姻平權⋯鼓勵兒出櫃！他苦笑：爸，我真的是直男

統神再登棒球場開球！賽後大跳MVP舞蹈　網讚：豚骨翔平

韓國追楓　美拍絕世網紅照

2024豪華郵輪優惠搶訂　日韓賞櫻、雙國自主遊

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

旅遊YTR遭爆違法招募私團！觀光局開罰了

台南甜點店公審顧客遭炎上！PO文道歉了

秋天來了！　3生肖財運旺

不生孩「60歲過得怎麼樣？」　一票人反曝血淋淋例子

一張圖看變天　首波東北風北台轉雨涼

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

小金庫裝到滿！4生肖明起運勢大爆發

信義區馬路變電影院！白晝之夜12小時不睡攻略

甜點店被留1星負評　開客人名字玩笑「XX週特價」

YouTuber主動邀合作　收贊助卻搞失蹤

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

比星巴克便宜！「這家1飲品爆紅」激似星冰樂

父開明鼓勵兒出櫃！他無奈：我真的是直男

更多熱門

相關新聞

防iPhone 15遭暴力洗劫　英電信商推1招自保

防iPhone 15遭暴力洗劫　英電信商推1招自保

蘋果新款iPhone 15將於9月22日正式上市，然而，英國手機零售業者正在準備應對具組織性的強盜集團犯罪。天空新聞指出，去年英國電信商店發生300多起類似事件，有電信業者打算在即將販售的iPhone 15商品上印製特殊代碼，以利警方更容易追蹤贓物。

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

iPhone 15爆「卡指紋」爭議　果粉吵翻討論版

iPhone 15爆「卡指紋」爭議　果粉吵翻討論版

陸iPhone 15預購「蘋果官網癱瘓」　果粉：躲過初一躲不過15

陸iPhone 15預購「蘋果官網癱瘓」　果粉：躲過初一躲不過15

iPhone 15 Pro Max維修費破1.2萬　AppleCare+僅900元

iPhone 15 Pro Max維修費破1.2萬　AppleCare+僅900元

關鍵字：

iPhone 15iPhone

讀者迴響

熱門新聞

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

利比亞洪災萬人淹死浸海　BBC聞屍臭味反胃

下體突冒「白白一粒一粒」像菜花！1種人最容易長

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

高雄阿公悲：將當「小小兒子」來養

即／國道火燒車驚成火球

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死

人妻沒生孩　丈夫走了遺產跟小叔分

旅遊YTR遭爆違法招募私團！觀光局開罰了

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

陳昊森認刪除社群：因為它，我被撕裂

美少女人妻喪偶　竟與大姑丈夫摩鐵開房

即／南韓擁第16處世界遺產！

台南甜點店公審顧客遭炎上！PO文道歉了

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

更多

最夯影音

更多
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面