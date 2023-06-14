登富士山人數恐創新高　居民請願控管：「0泊2日」更危險

▲日本富士山休息小屋預約量激增，預估今年夏季登山人數將創新高。（圖／CFP）

文／中央社

日本富士山休息小屋預約量激增，不難推估今年夏季的登山人數將創新高，而訂不到小屋的人恐會採取「0泊2日」的登山方式，增添危險性，促使當地自治團體呼籲控管入山人數。

富士山周邊的山梨縣自治團體和旅游協會警告，今年攀登富士山的人數預料將達到「前所未有」新高。

山梨縣6個市町村首長，以及登山休息小屋業者代表今天向山梨縣知事提交聯名請願書，提出安全疑慮，希望限制登山客人數。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制放寬、外國遊客回流，以及今年是富士山被指定為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產10週年，登山客可能會比往年更多。

請願書說：「從附近小屋的預約現狀來看，我們估計今年夏季富士山的登山客人數將達到空前數量。」

日本最高峰富士山一年中絕大多數時間都被白雪覆蓋，僅在7月到9月開放登山，每年都吸引數十萬人徹夜跋涉，為了攻頂觀看日出。

預約不到休息小屋的登山客有時會採取被稱為「彈丸登山」的登山方式。他們不在小屋休息一晚，而是徹夜出發，攻頂後立刻下山，整趟行程「0泊2日」；但這麼做不僅容易因睡眠不足引發意外，還因為身體沒有時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫風險。

自治團體表示，如果登山人數超過一定限度，政府應該考慮限制進入，「即使只是很短時間」，但沒有具體說明最大人數限制應該是多少。

富士吉田市官員今天告訴法新社，登山小徑壅塞，也增加了落石風險。富士吉田市是山梨縣請願的6個市町村之一。

這名不願意透露姓名的官員說：「我們都擔心富士山今年的登山季節會造成可怕的局面。」

她表示特別擔心來自海外的遊客，他們不一定知道富士山的危險性，可能會毫無準備地登頂。

她說：「我們真的希望他們小心。每年都有人死亡。攀登富士山並沒有那麼容易。」

富士山是一座高3776公尺的活火山，距離東京市中心約2小時的火車車程。

根據環境省統計，富士山被登錄為世界遺產的2013年，有超過30萬名登山客前往朝聖。截至2019年，每年登山客人數保持在約20萬人。2020年因為疫情閉山，2021年登山客人數約7萬8500人，2022年約有16萬100人。