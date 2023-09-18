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大陸 大陸焦點 特派現場

預賣253萬！「920就愛你」兩岸電商購物節　網羅台灣精選商品

▲▼ 第四屆「920就愛你」海峽兩岸電商購物節日 。（圖／主辦單位提供）

▲ 第四屆「920就愛你」海峽兩岸電商購物節預熱直播 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／北京報導

第四屆「920就愛你」海峽兩岸電商購物節日前在北京進行預熱直播，主題聚焦「兩岸好茶」專場，準備80多種兩岸優選產品。大陸直播團隊「老九好茶」特地製作具有紀念意義的兩岸茶餅，十分特別。

「920就愛你」海峽兩岸電商購物節預熱直播，大陸電商主播「老九好茶」特地介紹各類好茶，當天吸引157.8萬人在線觀看，榮登抖音直播「茶飲品類」榜單第1名，銷售額達253萬人民幣。

偏愛普洱茶的「老九好茶」，平時專門直播帶貨茶類商品。這次參與「920就愛你」兩岸電商購物節，特地精心設計一款專屬紀念品「海峽兩岸」茶餅，寓意「兩岸同源，同飲好茶」。

主播「老九好茶」也說，「兩岸同根同源、同文同種，茶文化是聯結兩岸的一個文化符號。」希望今後可以通過海峽兩岸電商購物節進一步推廣茶文化，讓兩岸以茶為媒，促進交流融合。

作為兩岸電商公益品牌，「920就愛你」海峽兩岸電商購物節將於20日正式登場。未來在大陸淘寶、抖音、快手各電商直播平台持續開展三個月，網羅大陸台資企業、台青創業企業的精選特色商品，以及大陸優質品牌商品。

據了解，該活動從2019年以來已成功舉辦三屆，借助大陸電商廣闊市場，切入兩岸民眾關注的衣食住行，一起共享發展商機。

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