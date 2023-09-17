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獸醫「敲碎自己腳趾」詐保850萬！一關鍵證據被抓包

▲楊姓獸醫師發揮醫療專業加工碎趾詐保，遭檢警查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊姓獸醫師利用醫療專業，使用強效鎮痛麻醉劑吩坦尼加工，將自己的腳趾敲碎詐保，遭檢警查獲。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市42歲的楊姓獸醫師負債累累，連累父親抵押名下的房產，沒想到他竟先後投保了國泰、富邦等產險公司的意外險、旅遊險，接著再用麻醉的方式敲碎腳掌，詐得850萬餘元的保險理賠。由於案件不單純，臺大醫院將截下的碎趾送往病理分析，結果驗出了手術當中沒用到的麻醉藥，這項結果成了詐保的關鍵證據，楊男也因此被檢警帶回調查。

楊男因為擁有醫學知識，先使用強效麻醉止痛劑「吩坦尼」貼片麻醉腳掌，再用鈍器將兩腳掌八根腳趾砸碎，因而需要送醫急救。主刀的醫師為避免碎趾造成擴大感染，緊急開了截肢手術，將楊男雙腳八根碎趾截除，楊男也因此詐得上述兩家保險公司850餘萬元賠償。

▲楊姓獸醫師發揮醫療專業加工碎趾詐保，遭檢警查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，檢警獲報後，與保險犯罪防制中心縱向聯繫追查，發現楊男在車禍前，光是意外險理賠保額就買超過3700萬元，另外楊男因經營醫療器材生意失敗，經商過程當中，以父親名下的3間房產，向銀行申請貸款，背債最少逾新台幣6千萬元。

就算楊男順利加工碎趾截肢詐保成功，也僅能償還一半貸款，楊男身為獸醫師有專業技術，為何仍要走險路賺截肢詐保「艱苦錢」？據傳楊男背了巨額貸款，龐大的月息將他壓得無法喘息，加上楊男出身萬華當地望族，父親名下有多筆房地產，但因為受到他經商失敗波及，名下的3間房產也拿來抵押、還債，讓楊男深感自責。

▲楊姓獸醫師發揮醫療專業加工碎趾詐保，遭檢警查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

受到綜合因素影響，楊男決定鋌而走險，加工碎趾假車禍。雖然車禍全程、救護送醫、急診截肢的警消醫療紀錄堪稱完整，但楊男以自身醫療專業，加工碎趾前以強效麻醉止痛劑「吩坦尼」鎮痛，就連在處理傷口、動手術時都神色自若，甚至沒開口懇求「能否不用截肢」，有違臨床醫療常理，引發台大院方注意。

臨床經驗豐富的醫師研判，楊男使用強效鎮痛劑麻醉後加工碎趾，動完截肢手術後，將截下碎趾送臨床病理分析，最後果真在切片內驗出強效鎮定劑吩坦尼，但因台大截肢手術未使用吩坦尼麻醉，該化驗報告成為楊男施藥加工碎趾詐保的決定性關鍵。

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