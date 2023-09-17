才登記連署不久　郭台銘：我參選總統只做4年就退休

▲郭台銘與賴佩霞17日上午到中選會登記2024總統副總統連署。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（17）與副手搭檔賴佩霞在中選會登記2024總統副總統連署後，上午11時半出席板橋南雅觀光夜市主委交接就職餐會，會中郭台銘致詞表示，他參選總統，只做4年就退休，希望翻轉台灣經濟，一心一意為台灣2300萬人服務，盼重新再造台灣、爭取兩岸和平，他一定會經營廉能政府，未來還要當攤商的經濟顧問。

由於現場與會者有新北市政府市場處官員，郭台銘呼籲，新北市觀光夜市成立自己支付工具，減少現金交易，而國家數位發展部更應為攤商做事，讓攤商保有消費數據資料。

郭台銘表示，他未來也會整理一本書籍，有關攤商經濟的未來發展，探討商圈經濟、社區發展與高科技的關係， 「攤商經濟是將來高科技的發展原力。」他選上總統後，保證GDP增加1倍，幾年內超過新加坡。

郭台銘提出，要把攤商經濟結合高科技，並且上雲端系統，甚至整合農產運銷供應鏈；郭反問，「為什麼台灣會缺蛋？」就是因為相關產銷資訊不足。

郭台銘說，台灣經濟要起飛，年輕人不再低薪，其中一個解方便是要靠攤商經濟開始做起。他是搞經濟出身、搞生意出身，出來就是要服務攤商經濟。